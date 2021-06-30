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全球逾1億8175萬人染疫 至少394萬人喪生

中央社 / 巴黎30日綜合外電報導
法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時，全球至少394萬888人死於新冠肺炎，至少1億8175萬5350例確診。 歐新社
法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時，全球至少394萬888人死於新冠肺炎，至少1億8175萬5350例確診。 歐新社

法新社彙整官方數據顯示，截至格林威治標準時間30日10時（美東30日上午6時），全球至少394萬888人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），至少1億8175萬5350例確診。

疫情從2019年12月在中國爆發，迄今絕大多數感染者都已康復。但有些人在痊癒後數週甚至數個月內，仍持續感受到症狀。

上述數據是依據各國衛生當局每天提供的統計，不包括其他統計單位其後提出的重新估算數據，且數據只是實際染疫總數的一部分，因為許多輕症或無症狀患者一直未被檢測出。

世界衛生組織（WHO）表示，全球直接或間接因疫情死亡的人數可能遭「嚴重低估」，恐比官方通報的數字高出2到3倍。

全球29日通報新增8285人病歿、37萬8424起確診病例。根據通報數據，新增病歿人數最多國家依序為巴西（1893死）、印度（817死）、俄羅斯（669死）。

美國仍是疫情最嚴重國家，累計60萬4467人病故、3365萬1924例確診。

其他疫情嚴重國家還包括巴西（51萬5985人喪生、1851萬3305例確診）、印度（39萬8454人喪生、3036萬2848例確診）、墨西哥（23萬2803人喪生、251萬3164例確診）及秘魯（19萬2163人喪生、204萬9567例確診）。

依照染疫死亡人數占人口比例，秘魯是死亡率最高國家，每10萬人就有583人染疫喪命；接下來依序為匈牙利（310人）、波士尼亞-赫塞哥維納（295人）、捷克（283人）和北馬其頓（263人）。

從區域來看，拉丁美洲和加勒比海地區累計127萬1762死、3735萬2266例確診；歐洲累計116萬8224死、5445萬5316例確診；美國和加拿大共計63萬734死、3506萬6450例確診。

亞洲共計57萬6579死、4006萬1921例確診；中東地區共計15萬263死、929萬6477例確診；非洲共計14萬2196死、546萬8704例確診；大洋洲共計1130死、5萬4222例確診。

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