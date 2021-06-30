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法國取消人數聚集限制 Delta擴散仍構成隱憂

中央社巴黎30日綜合外電報導
法國今天將4月起對餐廳、電影院、商店和其他公共場所實施的人數限制大多解除，但西南部某些地區因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株蔓延，而繼續實施限制。圖為載著泰迪熊的骨董車行經巴黎市區。美聯社
法國今天將4月起對餐廳、電影院、商店和其他公共場所實施的人數限制大多解除，但西南部某些地區因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株蔓延，而繼續實施限制。圖為載著泰迪熊的骨董車行經巴黎市區。美聯社

法國今天將4月起對餐廳、電影院、商店和其他公共場所實施的人數限制大多解除，但西南部某些地區因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）Delta變異株蔓延，而繼續實施限制。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的疫情顧問小組領導人戴佛西（Jean-Francois Delfraissy）今天警告，今年秋天法國很可能出現「第4波」疫情。

今天起法國室內外活動不再限於1000人，但參加者必須出示疫苗接種、檢測陰性或近期染疫證明。

職業運動賽事也不再侷限於5000人入場。但往往吸引大批人潮的夏季音樂節活動，仍可能保留人數限制。

法國室內公共場所和室外擁擠場合仍維持戴口罩規定。下階段解封是7月9日，將開放夜店重新營業。

法國西南部大城波爾多（Bordeaux）所在地朗德省（Landes）的官員今天則宣布，由於當地「群體免疫脆弱」，人數限制將延長至7月6日。

朗德省新增確診病例約45%的病原是最早在印度出現的Delta病毒株。當地衛生單位主管庫多（Didier Couteaud）在視訊記者會上表示，企業行號或安養中心已發現7個傳播群聚。

戴佛西今天告訴法國國際電台（France Inter），近期法國單日新增確診數銳減帶來「假安心」，因為Delta變異株已在境內擴散，而法國僅1/3人口完成2劑疫苗接種。

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