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中國口罩價廉易得標 法國業者籲政府修採購法

中央社台北28日電
面對中國口罩的低價競爭，法國業者呼籲政府停止採購中國製口罩。圖為北京一家生物科技公司生產口罩。（中新社）
面對中國口罩的低價競爭，法國業者呼籲政府停止採購中國製口罩。圖為北京一家生物科技公司生產口罩。（中新社）

法國公家單位採購口罩以最低價為原則，因此得標的都是從中國進口的口罩。法國口罩製造工會呼籲政府停止購買中國製口罩，否則不僅影響口罩產業，更嚴重傷害醫療主權。

BFM電視台（BFM TV）今天報導，法國口罩製造工會要求政府修訂公共採購法規，以保障就業並避免在第4波疫情來襲時再度面臨斷貨。

以最低價購買醫療口罩，是法國行政機構、國營企業等公家單位採購時的首要條件。對法國口罩製造工會來說，這項採購原則不僅可能增加而非減少帳單支出，更會嚴重傷害醫療主權。

目前招標時，只有價格一個條件，這對法國製造業者而言是矛盾的。他們表示，口罩產業受到國家扶植，但是市場主要都被中國企業占領。法國口罩一點競爭力也沒有，它們比中國製產品平均貴了20%到30%。

法國口罩製造工會會長科黑爾（Christian Curel）在法國藍廣播電台（France Bleu）受訪時表示：「公家單位採購時總是最低價得標。而且這些中國出口商還獲得政府補助，導致法國製造業者只能跟進口口罩競爭。」科黑爾因此呼籲政府修改招標條件。

科黑爾提醒，「也應該考量環境、品質以及供應保證的因素，以免再次陷入去年的境況。當初中國爆發疫情而封閉邊境，全世界都沒有口罩」。他擔心新型冠狀病毒新一波疫情出現時口罩會再度斷貨。

他要求與中國口罩進行良性競爭，這也是法國醫療產品大廠Macopharma負責人馬勒邦（Yvan Malepart）今年5月所呼籲的。

中國口罩的品質同樣是爭論焦點，馬勒邦向費加洛報（Le Figaro）解釋：「我們不要求偏袒法國，只要良性競爭，我們不能繼續讓不遵守規範的口罩進入歐洲。」

去年初2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後，法國也把口罩製造產線拉回本土。根據負責經濟事務的國務秘書潘尼耶-胡納歇（Agnes Pannier-Runacher）辦公室發言人表示，法國醫療口罩（外科和FFP2）產量從2020年1月的4家業者、每週共350萬片，增加到2021年初的30多家業者、每週生產1億片。

然而科黑爾說，由於缺乏訂單，現在這些法國公司只製造總產能的1/3，甚至處於生產過剩的尷尬情況，因為公家訂單都被中國吃下了。

科黑爾警告：「若我們繼續採用同樣的法規，這個曾受政府補助的產業就要停工了。」

疫情爆發後，法國口罩製造業者增加產線並增聘1萬名員工以因應需求。科黑爾說，這些臨時職缺顯然就要消失了。

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