我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長初選計票中 亞當斯51.1% 領先賈西亞2%

雖回吐盤中升幅 史指仍續收新高

歐盟7.1啟用數位疫苗護照 手機可直接通關

中央社柏林28日專電
歐盟國家引進數位疫苗護照，7月1日起已接種疫苗的民眾只需出示手機，大幅提升通關的便利性。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩（右）日前訪西班牙時測試數位疫苗護照。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
歐盟國家引進數位疫苗護照，7月1日起已接種疫苗的民眾只需出示手機，大幅提升通關的便利性。圖為歐盟執行委員會主席范德賴恩（右）日前訪西班牙時測試數位疫苗護照。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）

夏季旅遊旺季即將來臨，為方便民眾出國旅行，德國等歐盟國家引進數位疫苗護照，7月1日起民眾只需出示手機，大幅提升通關的便利性。

隨著旅遊旺季來臨，歐盟各國紛紛開放邊界歡迎旅客，不過前提是2019冠狀病毒疾病（COVID-19）篩檢陰性、曾染疫但恢復健康或已接種過疫苗。

其中，接種過疫苗的人，除了可出示國際預防接種證明書，這是按世界衛生組織（WHO）規定格式印製的黃色小本子，上面有持有人從小到大接種疫苗的紀錄，7月1日起還可使用手機App版的數位疫苗護照，增加通關的速度。

歐盟統一規格的的數位疫苗護照又名「數位綠色證明」（Digital Green Certificate），在德國取得方式相當容易，民眾先到接種站、醫院或藥房索取紙本的接種證明，然後用免費下載的App掃描上面的條碼即可。

邊境檢疫人員掃描App顯示的條碼，馬上可知道持有者的姓名、出生年月日、接種的疫苗廠牌和日期。

目前歐盟認可4種COVID-19疫苗廠牌，分別是BioNTech/輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）、阿斯特捷利康（AstraZeneca）和嬌生（Johnson & Johnson），數位疫苗護照的適用範圍涵蓋歐盟27個成員國、冰島、挪威、瑞士、列支敦士登。

夏天是歐洲傳統的旅遊旺季，隨著疫情減緩，許多民眾等不及想出國旅行，德國至今已發出3200萬張接種證明，民眾可直接用手機掃描轉換成全歐通行的數位疫苗護照。

疫苗 歐盟 手機

上一則

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑

下一則

中國口罩價廉易得標 法國業者籲政府修採購法

延伸閱讀

俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%

俄羅斯：對抗Delta變異株 衛星-V疫苗效力約90%
立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩

立陶宛社福機構驚見捐款暴增 全來自台灣 為報疫苗之恩
法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑

法新社統計：全球接種COVID-19疫苗總數逾30億劑
保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

保存溫度過低呈膠狀 泰國官方收回百瓶科興疫苗

熱門新聞

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
一家比特幣酒吧的霓虹燈飾。(路透)

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

2021-06-29 04:33
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40

精彩推薦

超人氣

更多 >
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子

「犬狼混血」出生3天被拋棄 好飼主馴服成家庭一份子
百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂

百物皆漲民叫苦 專家：還未到頂
她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻

她才14歲坦然等候死亡 臨終遺願簡單卻有門檻