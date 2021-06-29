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史瓦帝尼暴動 台大使：國王沒出走

編譯張佑生／綜合報導
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。（美聯社）
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世。（美聯社）

台灣友邦也是非洲最後一個君主專制國家史瓦帝尼，已派遣部隊到主要城鎮鎮壓反對執政當局的示威活動，甚至傳出國王恩史瓦帝三世已離境的消息，但被駁斥為「假新聞」。

示威抗議在非洲這個前名為「史瓦濟蘭」的內陸小國實屬罕見，但是最近幾周以來，反君主制的暴力抗議在部分地區爆發。史國自1973年起禁止政黨活動，而2005年頒布的憲法則禁止各政黨參與全國性選舉，並賦予國王恩史瓦帝三世絕對君權。

在首都曼吉尼的目擊者表示，看見軍隊在街上巡邏，示威者一直在焚燒輪胎並向汽車投擲石塊。曼吉尼的居民告訴法新社，她和同事被困在工作的餐廳內，無法回家：「直升機灑水撲滅路上的火勢，」她要求不要具名。她還說，28日有1間家具店被洗劫，有些店家遭到縱火。

「人民統一民主運動」組織祕書長德魯德魯表示：「國王下令軍警朝手無寸鐵的平民開槍」。他說，超過250名示威者受槍傷或被打到骨折。

南非廣播公司引述數則未經證實的消息報導，史國示威活動越演越烈，恩史瓦帝三世已離開史國避難。台灣駐史瓦帝尼大使梁洪昇29日受訪表示，經查證，相關消息不實，「我可以確認他人在這裡」。

梁洪昇指出，史瓦帝尼地方補選將至，而每逢選舉，人民會更積極表達政治訴求及四處請願，但史國政府近期因疫情當頭，加上鄰國南非已進入四級緊戒，要求人民不可集會。此舉引發少數民眾不滿滋事，藉此擴大政治議題，此際許多假消息背後都有政治目的。

史瓦帝尼擁有130萬人口，恩史瓦帝三世1986年登基時才18歲。他出手闊綽，但許多國民生活水平在貧窮線以下。2019年，當地公務員指控國王犧牲國民、耗盡國庫，進而發動一連串罷工，震撼全國。

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