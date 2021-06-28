日專家憂Delta變異株肆虐 籲年輕人儘速打疫苗

圖為日本民眾在東京都政府大樓接受莫德納疫苗接種後，在等待區休息。美聯社

日本 截至22日為止接種2019冠狀病毒疾病疫苗 逾3400萬劑，打過疫苗的長者比例約49%，但東京新增確診病例當中年輕人比例增大。專家憂Delta變異株肆虐，建議年輕人速打疫苗。

日本富士晚報報導，截至22日為止，日本境內施打2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的劑數逾3400萬劑，高齡長者施打過一次的接種率約49%；施打過2次的接種率逾15%。高齡者染疫比例在下降中，但年輕人染疫情形有增加趨勢。

東京都6月23日新增確診病例619例，其中20多到30 多歲的確診數占約半數。由於最早在印度發現的Delta變異株有蔓延情形，專家建議，年輕人最好儘快施打疫苗。

日本首相菅義偉23日在一場有關防疫的相關閣僚（部長）會議強調，最近一週施打疫苗逾800萬劑，施打次數增加中。他表示，單日新增確診者當中，高齡者的比例在下降中。

疫情平息關鍵在於疫苗，但專家特別感到憂心的是Delta變異株蔓延。

東京大學副教授仲田泰祐估算，即使日本境內每天施打疫苗可達100萬劑，今年夏天東京奧運 舉行後，很有可能政府不得不再發布「緊急事態宣言」。如果每天施打疫苗120萬劑，經濟緩緩復甦，或可避免再度發布「緊急事態宣言」，但變種病毒株的不確定性實在太高。

在日本厚生勞動省（相當於衛生福利部）防疫專家會議上，京都大學教授西浦博公布估算的數字指出，到了7月23日東京奧運開幕，單日新增確診病例當中可能Delta變異株占約7成。

防疫專家會議召集人脇田隆字說：「東京現在看起來疫情似乎復燃，尤其是以年輕人為主，從東京市中心開始疫情開始擴大。」

即使被認為是「疫苗接種先進國」的以色列也是時隔2個月出現單日新增確診病例逾100例的情形，其中約7成是感染到Delta變異株，確診者當中孩童逾半數。以色列12至15歲孩童的接種率約4%。

東京醫療保健大學教授菅原英里紗表示，病毒將找沒施打疫苗的人下手。日本今後未打疫苗而染疫者將增加。

日本行政改革大臣兼疫苗協調大臣河野太郎6月23 日宣布，在職場和大學進行疫苗施打的職域接種、自治體（都道府縣市區町村）、大規模接種暫停受理申請。

日本與美國藥廠莫德納簽約到9月底前將取得5000萬劑（2500萬人份），但是目前職場接種、自治體、大規模接種等申請的劑數已達4500萬劑。

菅原表示，疫苗施打的進度、變異株的增加、個人的防疫措施當中，目前以變異株的增加略居優勢。政府最好安排20多至30多歲的民眾施打疫苗，同時也有必要持續採取類似「緊急事態宣言」的防疫措施，籲請民眾儘量克制外出、禁止跨縣市移動等。