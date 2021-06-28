熱浪來襲 加國卑詩省創46度紀錄 比杜拜還熱

美國西北部遭熱浪侵襲，華盛頓州艾弗雷特消防局26日用消防水龍噴水，讓民眾戲水消暑。（美聯社）

加拿大 西部和美國 太平洋西北地區的「熱蓋現象」把氣溫推向新高，加拿大卑詩省高溫 來到空前的攝氏46.1度，從加國北極地區一路到美國俄勒岡州無不發布高溫警示。

根據加拿大環境部數據，卑詩省李頓（Lytton）27日下午記錄到攝氏46.1度，打破了1937年7月薩克其萬省的攝氏45度加國史上最高溫紀錄。

加拿大環境部氣候學家菲力普斯說：「加拿大西部部分地區比杜拜還要熱。」

法新社報導，卑詩省打破超過40筆高溫紀錄，而高壓脊持續困住熱空氣，這一區接下來一周預料將持續看到破紀錄高溫。

加拿大環境部已對卑詩省、亞伯達省整區以及薩克其萬省、育空和西北地區的部分地區發布警報，預測30日前後高溫可能直逼40度。這比正常高了約攝氏10至15度。

美國國家氣象局發布類似警示，說「危險熱浪」恐讓華盛頓州和俄勒岡州部分地區溫度飆高，比正常氣溫要高個攝氏10度以上。

在俄勒岡州，波特蘭27日高溫達攝氏43.3度，打破前一天剛寫下的42.2度空前紀錄；尤金市同樣出現攝氏43.3度高溫，當地舉行的東京奧運田徑選拔賽因此要求觀眾撤離場館，首府賽勒姆高溫攝氏44.4度，同樣創新高。

在華盛頓州，西雅圖塔科馬國際機場氣溫來到攝氏39.4度，追平歷史紀錄。美聯社報導，儘管高溫紀錄連環爆，但未來幾天可能更熱。