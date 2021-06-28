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中國科興疫苗效力 連遭義大利總理印尼醫界質疑

中央社台北28日電
圖為中國科興疫苗。(美聯社)
圖為中國科興疫苗。(美聯社)

義大利總理德拉吉日前以智利為例公開表示，中國製COVID-19疫苗的保護力不足。而據外媒報導，印尼6月以來染疫死亡的26名醫師中，至少有10人曾接種2劑中國科興疫苗，其餘16人則待查清。

針對德拉吉的指控，中國外交部發言人汪文斌今天回應，世界衛生組織（WHO）已將中國「有關疫苗」批準列入緊急使用清單，充分證明其技術路線的安全性和有效性。

路透社25日報導，德拉吉（Mario Draghi）在歐盟峰會結束時向媒體表示，從智利防疫過程中施打中國製疫苗的經驗來看，中國疫苗的保護力不足。

根據報導，智利高度依賴的疫苗，正是中國科興生技（Sinovac）研製的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。智利衛生單位如今質疑科興疫苗的有效性，以及能否因應新一波變種病毒的疫情。

華爾街日報報導，印尼醫學協會（Indonesian Medical Association）表示，印尼6月以來染疫死亡26 名醫師中，至少有10人接種過科興疫苗，且已接種2劑。協會防疫團隊負責人阿迪布（Adib Khumaidi）並指出，團隊仍在核實其餘16名死亡醫師的疫苗接種情況。

根據這一團隊最新數據，印尼5個月以來至少有20名接種過2劑科興疫苗的醫師染疫死亡，超過同期印尼醫師死亡人數的1/5。

至於德拉吉的質疑，澎湃新聞報導，汪文斌在下午的中國外交部例行記者會上回應，中方「一貫高度重視疫苗的安全性和有效性」，中國疫苗研發企業「嚴格根據科學規律和監管要求，全力以赴推進新冠（COVID-19 ）疫苗研發工作」。

汪文斌還聲稱，國際上有不少國家和衛生部門，對中國疫苗的安全性、有效性「給予了積極評價」。一些國家的民調也顯示，當地民眾對中國疫苗「是有著充分的信心和信任的」。

疫苗 中國 印尼

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