境內武裝團體被空襲 伊拉克譴責美國侵犯主權

美國 昨夜空襲敘利亞與伊拉克邊境的親伊朗 武裝團體，造成至少7名戰士死亡，並促使伊拉克武裝派系揚言報復。伊拉克政府今天也譴責美軍的行動。

法新社報導，伊拉克總理哈德米（Mustafa al-Kadhemi）譴責這次空襲公然侵犯伊拉克主權和國家安全，令人無法接受。

哈德米在聲明中還說，伊拉克重申拒絕淪為報復的擂台，呼籲各方應避免局勢進一步升溫。

伊拉克境內的準軍事聯盟「人民動員」（Hashed al-Shaabi）則表示，這次空襲導致他們在卡恩區（Qaim）死了4名戰士。卡恩區距離邊界大約13公里。

人民動員在聲明中宣稱自家戰士駐紮當地，是為了防止聖戰分子滲透伊拉克，否認他們曾參與任何侵襲美國利益或人員的行動，同時還說「我們保留回應這波攻擊、在伊拉克土地上對攻擊者究責的合法權利」。

人民動員內部含有多個伊朗代理人，現已成為巴格達（Baghadad）政府重要的政治掮客。

美國總統拜登 （Joe Biden）今年就任以來，已是第2度朝親伊朗的對象發動這類突襲。美國國防部稱這是為了報復「伊朗支持的民兵」損害美國在伊拉克的利益。

美國等列強目前正在和伊朗協商恢復2015年的核子協議，但過程並不順利，現在又發動空襲，令人擔憂德黑蘭（Tehran）當局與華府的衝突將再升級。