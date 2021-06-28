我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全國都列疫情低風險區 義大利人出門不用再戴口罩

習近平與普亭視訊 宣布延長「中俄睦鄰友好合作條約」

全國都列疫情低風險區 義大利人出門不用再戴口罩

中央社羅馬28日綜合外電報導
義大利民眾今天終於得以不戴口罩外出。圖為義大利羅馬著名地標特里維噴泉。(美聯社)
義大利民眾今天終於得以不戴口罩外出。圖為義大利羅馬著名地標特里維噴泉。(美聯社)

義大利去年2月成為首個受到疫情衝擊的歐洲國家，但如今全國都被列為疫情「低風險」區後，民眾今天終於得以不戴口罩外出，寫下防疫里程碑。

法新社報導，義大利衛生部在今天生效的法令中，依據評估2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情風險的4色分類系統，首次將國內20個地區全都歸類為最低風險的「白色」。

這項消息大受歡迎，因為義大利南部若干地區正逢熱浪，預計本周溫度將升至攝氏40度以上，前述法令生效意味不再強制民眾在戶外區域戴口罩。

羅馬市中心民眾卡蘇喬（Salvatore Casuccio）告訴法新社：「這堪稱是種解脫，因為天氣非常炎熱。」

然而，許多民眾今天早上外出活動時仍戴著口罩，無論是因為已成習慣，或是依然擔憂疫情。

另一名羅馬居民茱莉亞（Giulia）與她的母親仍舊戴上口罩。她表示：「我們依然擔心這場疫情。疫情還沒結束。」

義大利一度是西方疫情危機象徵，軍用卡車從北部城市貝加莫（Bergamo）屍滿為患太平間載送棺材的影像曾流傳全球，但近幾周感染及死亡病例已急劇下降。

根據義大利政府，截至今天早上，國內12歲以上人口中已有1/3完整接種疫苗，相當於1780萬人。

疫情 義大利 口罩

上一則

德國驚傳1周內第2起持刀傷人案件 凶嫌仍在逃

下一則

瑞典國會通過不信任案 總理勒夫文辭職

延伸閱讀

染疫致死率高原因 年齡＞慢性病

染疫致死率高原因 年齡＞慢性病
電影「小美人魚」劇組15人確診 停拍隔離

電影「小美人魚」劇組15人確診 停拍隔離
垃圾桶發現2油畫 鑑定後…是17世紀真品

垃圾桶發現2油畫 鑑定後…是17世紀真品
衛生部：美養老院持紅藍卡亞裔 去年死亡率最高

衛生部：美養老院持紅藍卡亞裔 去年死亡率最高

熱門新聞

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

2021-06-27 22:52
WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53

精彩推薦

超人氣

更多 >
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…