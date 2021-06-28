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誰拍的？英政府調查前衛生大臣接吻畫面「為何曝光」

誰拍的？英政府調查前衛生大臣接吻畫面「為何曝光」

編譯張君堯／即時報導
英國「太陽報」25日在頭版大爆衛生大臣漢考克在辦公室擁吻女助理的照片，漢考克26日已向首相強生請辭。政府目前也正調查媒體如何得到漢考克在私人辦公室接吻的鏡頭。美聯社
英國「太陽報」25日在頭版大爆衛生大臣漢考克在辦公室擁吻女助理的照片，漢考克26日已向首相強生請辭。政府目前也正調查媒體如何得到漢考克在私人辦公室接吻的鏡頭。美聯社

英國「太陽報」（The Sun）25日在頭版大爆衛生大臣漢考克（Matt Hancock）在辦公室擁吻女助理的監視器畫面，導致漢考克26日向首相強生（Boris Johnson）請辭。政府目前也以安全為由，針對「太陽報」是如何得到漢考克私人辦公室鏡頭的調查。

英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）27日表示「這是衛生部將作為內部調查的事情」，並強調「政府希望『確保這種情況不會再次發生』」。

《每日郵報》報導稱，英國衛生部一名舉報人獲得這段漢考克擁吻助理科拉丹吉洛（Gina Coladangelo）的影像，但並沒有仔細說明是如何獲得的。《星期日泰晤士報》則稱鏡頭隱藏在「煙霧探測器」內，但仍舊沒有說明來源。

據悉，事件曝光後，內閣部長要求立即對他們的辦公室進行安全檢查。前衛生大臣亨特（Jeremy Hunt）27日也在BBC上表示「從安全角度來看，部長們在自己的辦公室且不知情的情況下被拍攝是完全不可接受的」，並呼籲「我們確實需要了解這是如何發生的，並確保部長們在辦公室裡的安全」。

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