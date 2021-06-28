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1天打逾2.5萬劑 多倫多體育館創「單點單日」接種紀錄

編譯張君堯／綜合報導
多倫多市豐業銀行體育館作爲當局選定的疫苗接種地點，27日創下一項世界紀錄，也就是「單點單日」共計施打2萬5000劑新冠疫苗，市長德利更興奮的宣布當日為「多倫多疫苗日」，現場 人山人海。（新華社）
多倫多市豐業銀行體育館作爲當局選定的疫苗接種地點，27日創下一項世界紀錄，也就是「單點單日」共計施打2萬5000劑新冠疫苗，市長德利更興奮的宣布當日為「多倫多疫苗日」，現場 人山人海。（新華社）

加拿大多倫多市的豐業銀行體育館（Scotiabank Arena）作爲當局選定的疫苗接種地點，27日創下一項新紀錄，也就是「單點單日」共計施打2萬5000劑新冠疫苗，市長德利（John Tory）更興奮的宣布當日為「多倫多疫苗日」（Toronto Vaccine Day）。

這項被命名為「Our Winning Shot」的疫苗接種活動由多倫多市政府舉辦，市政府別出心裁、將原本乏味的疫苗接種活動塑造成一個「打破世界紀錄」的有趣活動，希望藉此鼓勵民眾參與，場館內巨大的電子記分板一整天都在閃爍著逐漸攀升的疫苗接種數。

此前北美單點接種的最高記錄是「德州賽車場」（Texas Motor Speedway）的 1萬7003 劑。至於加拿大之前的接種紀錄是「桑克利夫社區中心」（Thorncliffe Community Hub），該處5月16日更創下單日接種1萬470劑的紀錄。

當豐業銀行體育館27日下午的施打數超月1萬7000劑大關時、並沒有就此止步，最後大約在晚上8點30分施打第2萬5000劑新冠疫苗。市長德利也在這場疫苗接種活動中施打第二劑，接著更發推直呼「這是我們的勝利，多倫多」。

據統計，豐業銀行體育館在近1500人組成的團隊、其中包括800名志工和400名接種人員的共同努力下，平均每小時可接種1785劑疫苗。市長德利也表示「我們已經證明，疫情期間只要大家同心協力，無論是擁有體育館方、多倫多公共衛生局還是所有醫護人員，就可以完成令人難以置信的事情」。

疫苗 加拿大 德州

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