武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

澳洲病毒學家安德森（Danielle Anderson）2019年在武漢。（彭博）

彭博資訊報導，來自澳洲、對蝙蝠傳染病有深入研究的病毒學家安德森（Danielle Anderson），在去年12月中國武漢爆出首批新冠肺炎確診案例的前幾周，人都還在武漢。她是唯一一位在武漢病毒研究所 BSL-4實驗室裡進行研究的外國科學家，一直到2019年11月。她和被媒體稱為「蝙蝠女俠」的該所新發傳染病研究中心主任石正麗，共事了很長一段時間，能提供內部人士的視角。

疫情 爆發與研究同一病毒家族的實驗室都在武漢，引發病毒有可能源自實驗室事故的揣測。疫情爆發初期，中國缺乏透明度，更加劇外界懷疑，而美國緊咬不放，使得對防範未來大流行至關重要、揭開病毒起源的探索變成了地緣政治雷區。美國質疑在武漢實驗室的安全性，聲稱那裡的科學家參與功能獲得型突變的研究，該研究會讓病毒變得更危險。

這與安德森受訪時描述的地方形成鮮明對比，這是她第一次對外分享在該實驗室工作的細節。她說，半真半假和扭曲的訊息掩蓋了對這間實驗室的精確描述，它的功能和活動比媒體描述的更為例行公事。

安德森指出：「並不是說它很無聊，但它是一間一般實驗室，與任何其他高防護實驗室的工作方式相同。人們所說的並不是事實。」

42歲的安德森現在在墨爾本的彼得杜赫提傳染病與免疫研究所（Peter Doherty Institute For Infection and Immunity）效力，她2016年起與武漢的研究人員合作，當時她是杜克新加坡 大學聯合醫學院（Duke-NUS Medical School）生物安全實驗室的科學主任。她研究伊波拉和立百之類的致命病毒為什麼不會讓蝙蝠生病，還能在牠們之間永久傳播，這補充了武漢病毒研究所正在進行的研究，該研究所提供資金鼓勵國際合作。

安德森從2018年該研究所正式開放前第一次造訪，就對它高等級的生物防護實驗室印象深刻。這座混凝土蓋成的碉堡式建築具有最高的生物安全等級要求，空氣、水和廢棄物在離開設施之前都必須進行過濾和消毒。

她說，有嚴格的規定，旨在控制正在研究的病原體，研究人員必須接受45小時培訓，才能獲得在實驗室獨立工作的認證。

出入該設施要經過精心編排的流程。離開的步驟尤其精細，須經過化學淋浴和個人淋浴，時間都精準計劃過。

這些在BSL-4實驗室裡都是強制性的規定，儘管與安德森工作過的歐洲、新加坡和澳洲類似設施，存在差異。武漢實驗室有一套每天製造和監測消毒劑的方法，安德森還受該系統啟發，用在她自己的實驗室。她透過耳機與實驗室指揮中心的同事保持聯繫，以便持續溝通並保持警惕—這些步驟是為了確保萬無一失。

安德森說，到2019年底，她在武漢病毒研究所認識的人裡，沒有人生病。此外，有一套呈報與高防衛實驗室處理病原體有相應症狀的程序。

她說，「如果有人生病，我假設我也會生病，但我沒有。我在新加坡接種疫苗前先接受了新冠病毒檢測，我從未感染過。」

不僅如此，與安德森在武漢合作的許多研究員12月底都到新加坡參加立百病毒的聚會，她說沒有疾病在實驗室流傳的消息。她說：「科學家很八卦，也很興奮。從我的角度看，沒有會讓你覺得出了什麼事的奇怪表現。」中國官方和石正麗已再三否認實驗室有員工感染新冠病毒。

安德森的意思並不是保證病毒絕不可能從實驗室洩出。但她說，她仍然相信新冠病毒比較可能起源於自然。由於研究人員花了將近10年才確定嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的病原體，安德說，對於這場疫情還沒找出「鐵證」證明哪些蝙蝠是罪魁禍首，她並不感到驚訝。

安德森是11月時被任命追查病毒起源、國際任務小組的十幾名專家之一。她並不想尋求鎂光燈，尤其她在2020年初揭露網路上有關疫情的假訊息後，遭美國極端分子鎖定，接踵而來的網路攻擊言論促使她向警方報案。