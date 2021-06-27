我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

邁阿密塌樓／回佛州參加葬禮 失蹤者遇劫恐成主角

新書「背叛」訪問 巴維理：川普選舉舞弊論是胡說

英國防機密文件丟在公車站？內含「與俄衝突細節」扯爆

編譯張君堯／綜合報導
英國有民眾22日行經南部一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。（美聯社）
英國有民眾22日行經南部一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。（美聯社）

英國有民眾22日行經南部肯特郡（Kent）的一座公車站時，意外拾獲長達50頁的國防部「機密文件」。報導指出，文件中甚至討論到23日英國海軍驅逐艦「捍衛者號」（HMS Defender）在克里米亞外海的行動，當局表示目前已經展開調查。

據報導，一位匿名民眾22日在公車站後方發現多份機密文件、共計長達50多頁，其中一份是有關俄羅斯對皇家海軍「捍衛者號」上周通過烏克蘭克里米亞沿岸水域做出可能回應之討論，另一份則是北約部隊在撤離阿富汗後、英國特種部隊可能持續駐紮在阿富汗的計畫。

這位民眾在意識到文件的敏感性質後向BBC爆料。BBC調查後指出，這些包括電郵和PowerPoint簡報在內的資料「來自國防部一位高級官員的辦公室」。

對此英國國防部表示，有員工上周曾通知部內「一批文件遺失」、目前已經展開調查。英國北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）27日也稱「這種事不應該會發生」，強掉「當時已做出適當通報，內部也正對事發狀況進行調查」。

「捍衛者號」上周通過克里米亞時，俄羅斯以超過20架飛機、2艘海岸警衛隊船隻的陣仗作出回應。莫斯科國防部還表示「巡邏艦鳴槍示警，一架戰機甚至在驅逐艦航駛路徑投擲炸彈、迫使改變航道」。但英國政府否認這一說法，表示未遇到類似警告。

根據機密文件顯示，這起行動被英國高層稱為「Op Ditroite」，目的是想了解俄羅斯當局可能做出的相關反應。不過這類層級的文件居然被隨意遺留在公車站，讓英國國防部不免被外界質疑。

英國 國防部 俄羅斯

上一則

盧森堡總理確診 將自主隔離10天

延伸閱讀

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…

英大臣一吻丟官 拜中國所賜? 胡錫進這樣評論…
抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗

抗變種病毒 AZ與牛津大學展開改良疫苗試驗
哈利王子回英國隔離 與胞兄威廉再相聚

哈利王子回英國隔離 與胞兄威廉再相聚
孟加拉、大馬、泰國擴大封鎖 英難如期解封

孟加拉、大馬、泰國擴大封鎖 英難如期解封

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
英國東部薩福克郡開放式監獄哈樂斯萊灣監獄一名毒品罪犯涉嫌將性工作者偷帶進監獄激戰，還分享這名女子半裸躺在他床上的不雅照。圖為英國監獄示意圖，非事發監獄。路透

英國監獄上演18禁情節 囚犯「走私」性工作者回牢激戰

2021-06-26 12:15
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

2021-06-26 15:53
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免
眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生

眼前的兒子其實是叔父 他慘被阿公戴綠帽還偷生
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光