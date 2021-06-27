與IAEA監督協議到期 伊朗撂話絕不交核設施影像

聯合國國際原子能總署。(美聯社)

伊朗 允許聯合國國際原子能總署（IAEA）監督的協議已經到期，國營媒體報導，伊朗國會議長卡利巴今天表示，德黑蘭政府之後絕不會把境內若干核子設施的內部影像交給IAEA。

路透社報導，卡利巴（Mohammad Baqer Qalibaf）表示：「協議已經到期…一切紀錄之後絕不會送交國際原子能總署，數據與影像將掌握在伊朗手中。」

伊朗與世界6大強權正在討論恢復2015年的核子協議，這項聲明可能會使局勢變得更加複雜。

3年前美國 在前總統川普（Donald Trump）任內退出協議，並恢復制裁德黑蘭政府，伊朗隨後違反協議中有關核子計畫的許多限制。

IAEA為了減輕與德黑蘭停止合作所產生的衝擊，2月與伊朗達成為期3個月的監督協議，允許IAEA繼續監督伊朗一些活動。

依據那項協議，相關數據經收集後，IAEA日後才能拿到數據。雙方在5月24日把協議效期延長一個月。

25日IAEA要求伊朗立即回覆是否要延長監督協議，促使伊朗特使回應說，德黑蘭政府沒有義務回答。

伊朗政府23日曾表示，伊朗最高國家安全委員會（Supreme National Security Council）只有在監督協議到期之後，才會決定是不是要延長。

美國國務卿布林肯 （Antony Blinken）25日表示，德黑蘭政府若不延長監督協議，將為核子協商帶來「嚴重疑慮」。

有關方面4月起在奧地利維也納談判恢復協議，與會者表示，在核協議能恢復施行前，還有一些重要問題尚待解決。