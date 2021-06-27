加拿大又有原民教堂遭祝融 警查與上周兩案關聯

圖為潘提頓原住民社區21日遭燒毀的教堂。(美聯社)

加拿大 西部今天又有兩座原住民社區天主教堂遭祝融燒毀；不久前，加國才驚爆天主教經營的原住民寄宿學校舊址暗藏近1000座無名塚。

聯邦警察 表示，上西米爾卡緬印第安社（Upper Similkameen Indian Band）的聖安天主教堂（St. Ann's Catholic Church）以及下西米爾卡緬印第安社（Lower Similkameen Indian Band）的裘帕卡天主教堂（Chopaka Catholic Church）今晨在相隔不到1小時內接連起火。

加拿大皇家騎警（RCMP）指出：「兩座教堂都被燒毀。」

2 more Catholic churches burned down in B.C.'s Interior https://t.co/gm2jfzOajY pic.twitter.com/RQrgSYKepD — CBC Canadian News (@CBCCanada) June 26, 2021

當局認為這兩起火警「可疑，正設法判斷與今年6月21日潘提頓（Penticton）和奧立佛（Oliver）兩起教堂火警有無關聯」。

潘提頓與奧立佛相距約50公里，兩起火警目前仍在調查中。

這4起火警發生的時機相當微妙。就在上月，透過探勘地底的雷達，卑詩省坎路普斯印第安寄宿學校（Kamloops Indian Residential School）舊址發現215具學童遺骸；本週，薩克其萬省的瑪麗瓦爾（Marieval ）一所學校又發現751座無名塚，讓加國原住民難以接受。

加國總理杜魯道（Justin Trudeau）昨天為政府早年在全國各地139所原住民學校實施的「傷害性」同化政策致歉，並呼籲羅馬天主教教宗方濟各 （Pope Francis）跟進致歉。