菲民眾向前總統告別 艾奎諾三世長眠父母墓旁
菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）今天安葬於馬尼拉一座墓園，一旁長眠的是他已故雙親，同時也是菲律賓的兩位民主偶像。
數百人一身黑白裝束參加出殯彌撒和葬禮，有些人披著黃絲帶並戴上口罩。黃色和艾奎諾家族以及1986年推翻獨裁政權的革命有關。
艾奎諾三世在2010年至2016年間擔任菲律賓總統，他於24日因糖尿病引起的腎衰竭病逝醫院，享壽61歲。
艾奎諾三世的姐姐艾奎諾-克魯茲(Maria Elena Aquino-Cruz) 在彌撒上說：「致我們有幸和他成為手足的那位男性，我們永遠以你為榮，永遠感謝你，永遠想念你，永遠愛你。」
(影音來源：Rappler YouTube頻道)
艾奎諾三世的遺體已經在24日火化，昨天有數千民眾在艾奎諾三世母校的教堂內排隊，向他告別。
數十輛汽車組成的送葬車隊，今天從馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）行駛一小時到馬尼拉以南的墓園，民眾夾道致敬。
菲律賓軍方鳴放21響禮炮，一架直升機從空中灑下黃色花朵。在馬尼拉市中心的艾奎諾府邸前，支持者放置了菊花、黃鈴鐺和向日葵，向這位已故的領袖致意。
向艾奎諾三世致意的人士包括他的政治盟友、副總統羅貝多（Leni Robredo）以及一些好友。由於防疫措施的關係，大多數的支持者被擋在墓園入口，以免群聚造成疫情傳播。
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