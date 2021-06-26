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菲民眾向前總統告別 艾奎諾三世長眠父母墓旁

中央社馬尼拉26日綜合外電報導
菲律賓前總統艾奎諾三世26日安葬於馬尼拉一座墓園，數十輛汽車組成的送葬車隊從馬尼拉雅典耀大學行駛一小時到馬尼拉以南的墓園，民眾夾道致敬。（美聯社）
菲律賓前總統艾奎諾三世26日安葬於馬尼拉一座墓園，數十輛汽車組成的送葬車隊從馬尼拉雅典耀大學行駛一小時到馬尼拉以南的墓園，民眾夾道致敬。（美聯社）

菲律賓前總統艾奎諾三世（Benigno Aquino III）今天安葬於馬尼拉一座墓園，一旁長眠的是他已故雙親，同時也是菲律賓的兩位民主偶像。

數百人一身黑白裝束參加出殯彌撒和葬禮，有些人披著黃絲帶並戴上口罩。黃色和艾奎諾家族以及1986年推翻獨裁政權的革命有關。

艾奎諾三世在2010年至2016年間擔任菲律賓總統，他於24日因糖尿病引起的腎衰竭病逝醫院，享壽61歲。

艾奎諾三世的姐姐艾奎諾-克魯茲(Maria Elena Aquino-Cruz) 在彌撒上說：「致我們有幸和他成為手足的那位男性，我們永遠以你為榮，永遠感謝你，永遠想念你，永遠愛你。」

(影音來源：Rappler YouTube頻道)

艾奎諾三世的遺體已經在24日火化，昨天有數千民眾在艾奎諾三世母校的教堂內排隊，向他告別。

數十輛汽車組成的送葬車隊，今天從馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）行駛一小時到馬尼拉以南的墓園，民眾夾道致敬。

菲律賓軍方鳴放21響禮炮，一架直升機從空中灑下黃色花朵。在馬尼拉市中心的艾奎諾府邸前，支持者放置了菊花、黃鈴鐺和向日葵，向這位已故的領袖致意。

向艾奎諾三世致意的人士包括他的政治盟友、副總統羅貝多（Leni Robredo）以及一些好友。由於防疫措施的關係，大多數的支持者被擋在墓園入口，以免群聚造成疫情傳播。

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