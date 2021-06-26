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遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

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遭前繼父兼丈夫強暴賣淫 殺夫法國女當庭獲釋

中央社法國索恩河畔沙隆25日綜合外電報導
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)
法國40歲女子巴寇(著黃圍巾者)遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，25日當庭獲釋。法官表示，她數年來承受的「恐怖遭遇」已獲法庭確認。(Getty Images)

法國40歲女子巴寇遭前繼父兼丈夫波萊特強暴和毆打多年，最終開槍擊斃波萊特，今天獲法院判刑4年，其中3年緩刑，由於她在審判前已遭羈押一年，因此當庭獲釋。

法官做出判決後，法庭內響起如雷掌聲，巴寇（Valerie Bacot）部分親友激動得熱淚盈眶。

法官德姆（Celine Therme）表示，巴寇數年來承受的「恐怖遭遇」，已經獲法庭確認。

檢方之前向法庭表示，巴寇不該回到監獄中，她顯然是她殘暴丈夫手下的受害者。

當庭獲釋的巴寇以虛弱的聲音說：「我想感謝庭上。現在對於其他所有女性和受虐者，這是場新的戰役。」她也說，自己並沒有鬆了一口氣，而是有「被掏空」的感覺。

巴寇12歲時第一次遭母親男友波萊特（Daniel Polette）強暴，之後波萊特被判刑入獄。但波萊特出獄返家，繼續對她施虐，她在17歲就懷了波萊特的孩子。

而一直酗酒的母親更在她懷孕時將她趕出家門，巴寇被迫只能與波萊特同住，之後波萊特更脅迫她賣淫。

在18年的期間，兩人共有4名子女。巴寇在5月出版的自傳「舉世皆知」（Everyone Knew，暫譯）中坦承，2016年她殺害了長期虐待她的丈夫，其中兩名子女協助他掩埋屍體。2017年巴寇被捕，後來獲得保釋。

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