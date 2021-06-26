影／英衛生大臣激吻小三免下台？英媒指關鍵在「兩點」

英國衛生大臣漢考克與高階幕僚科拉丹吉洛，攝於6日。兩人是大學就認識的長期「最親近朋友」，漢考克去年雇用科拉丹吉洛進衛生部工作，25日被太陽報獨家揭發兩人在部長辦公室激吻。（路透）

英國衛生大臣漢考克（Matt Hancock）被小報揭發出軌，與同樣已婚的高階幕僚科拉丹吉洛（Gina Coladangelo）在辦公室激吻，隨後發布聲明承認違反防疫 規則，並為讓民眾失望感到「非常抱歉」，首相強生則「認為事情已落幕」。但有英媒認為，漢考克去留關鍵倒不在「摟摟抱抱」，而是雇用科拉丹吉洛是否涉及用人唯親，以及同黨議員還能忍他多久。

從太陽報25日獨家披露的監視器影像可見，漢考克先從門縫觀察辦公室外的狀況，確定沒有人正走過來，接著就把門關上，身體更直接靠在門上，免得有人突然闖進來，隨後就跟科拉丹吉洛相擁激吻，手接著向下撫摸她的臀部。

if you're having a bad day at work just remember... Matt Hancock still has a job. pic.twitter.com/x1FeVxchsd — overpriviliged white dude (@thingsmystarvi1) June 26, 2021

此事據稱發生在5月6日，當時正值新冠病毒變種株開始傳播，室內互擁也仍受到禁止，漢考克自己則公開籲請民眾小心肢體接觸。

醜聞被踢爆後，漢考克為「打破社交距離 」道歉，引來在野黨、商業領袖與民眾猛轟，就連同為保守黨的下院議員都承認，選民們非常不滿主掌防疫的漢考克「雙重標準」。

據報導，科拉丹吉洛與漢考克早在1990年代就認識，兩人就讀於牛津大學的同一個學院，也都在學生電台工作，更是從大學時代開始的「最親近朋友」。

漢考克從去年9月雇用科拉丹吉洛為年薪15000英鎊的衛生部非執行主管，兩人數度被拍到一同出入首相官邸，科拉丹吉洛更能出席機密會議。有消息人士透露，「麥特做任何大事前，他會跟吉娜講，她什麼都知道」。

據報導，強生首相之前的私生活也不檢點，像倫敦市長任內傳出跟美國 女企業家阿爾基芮（Jennifer Arcuri）發生四年婚外情，也曾雇用她擔任顧問，讓傳媒早就懷疑強生不會開除漢考克。

「新政治家」雜誌政治主編布希（Stephen Bush）指出，「沒有一位大臣會因為在婚姻義務外『鹹濕摟抱』（Steamy clinch）而被要求辭職」，這種開除將「對首相個人構成羞辱」。

不過，有兩個因素可能改變局勢，一個要看是否有證據顯示「漢考克雇用科拉丹吉洛時行為不當」，另一個則是保守黨內將漢考克與「持續封城跟沒完沒了的限制」連在一起，就看同黨下院議員之間的不滿情緒是否會大到拉他下台。