影／英衛生大臣激吻小三免下台？英媒指關鍵在「兩點」

英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)被小報揭發出軌,與同樣已婚的高階幕僚科拉丹吉洛(Gina Coladangelo)在辦公室激吻,隨後發布聲明承認違反防疫 規則,並為讓民眾失望感到「非常抱歉」,首相強生則「認為事情已落幕」。但有英媒認為,漢考克去留關鍵倒不在「摟摟抱抱」,而是雇用科拉丹吉洛是否涉及用人唯親,以及同黨議員還能忍他多久。

從太陽報25日獨家披露的監視器影像可見,漢考克先從門縫觀察辦公室外的狀況,確定沒有人正走過來,接著就把門關上,身體更直接靠在門上,免得有人突然闖進來,隨後就跟科拉丹吉洛相擁激吻,手接著向下撫摸她的臀部。

