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史上最大加密幣詐騙 兄弟檔捲走36億元比特幣人間蒸發

編譯周辰陽／即時報導
受Africrypt投資人委託的哈內科姆律所調查後發現，Africrypt匯集基金被轉出南非的帳號與用戶電子錢包，比特幣則經轉向器與混幣器處理，基本上無法受到追蹤。路透
受Africrypt投資人委託的哈內科姆律所調查後發現，Africrypt匯集基金被轉出南非的帳號與用戶電子錢包，比特幣則經轉向器與混幣器處理，基本上無法受到追蹤。路透

南非一對兄弟檔被控犯下史上最大金額的加密貨幣詐騙案，從兩人經營的投資app捲走價值36億美元的比特幣後人間蒸發。接受投資人雇用的律師事務所表示，已把此案提報偵辦經濟犯罪的警方專門單位，並通知全球的加密貨幣交易所多加注意。

當事人卡吉兄弟檔分別是哥哥阿米爾（Ameer Cajee）與弟弟雷伊斯（Raees Cajee），兩人於2019年開辦一個名為「Africrypt」的新加密貨幣投資app。這個非洲大陸特定的Africrypt相當受到注目，吸引許多希望輕鬆致富的民眾把錢投進去。

比特幣在4月來到高點，讓Africrypt內的6萬9000枚比特幣市值來到約40億美元。然而，身為Africrypt營運長的阿米爾卻通知用戶，稱駭客入侵波及他們的帳戶、電子錢包與節點，卻又請大家不要聯繫律師或主管單位，以免延緩失蹤資金的修復程序。一些用戶聽信他的說法，一些覺得可疑的用戶則聯繫開普敦的哈內科姆律師事務所（Hanekom Attorneys），還有一些用戶啟動清算程序（Liquidation）。

哈內科姆律所透過電郵答覆彭博新聞指出，懇求投資人不要採取法律行動的公告讓他們立刻起疑，Africrypt工作人員則在據稱被駭的7天前就失去後端平台的存取權，隨後的調查更發現匯集基金被轉出Africrypt的南非帳號與用戶電子錢包，比特幣則經轉向器（Tumblers）與混幣器（Mixers）處理，讓它們基本上無法受到追蹤。

據悉，播打阿米爾與雷伊斯的手機都立刻轉入語音信箱，Africrypt公司網站則已下線。南非官方目前還不確定主管加密貨幣類型犯罪的單位，曾資助Africrypt的第一國民銀行（FNB）則斷然否認他們與此有關。

南非兄弟檔阿米爾與雷伊斯．卡吉2019年創辦加密貨幣投資app「Africryp...
南非兄弟檔阿米爾與雷伊斯．卡吉2019年創辦加密貨幣投資app「Africrypt」，近日卻傳出兩人可能犯下史上最大的加密貨幣詐騙搶劫案，從「Africrypt」捲走價值36億美元的比特幣後人間蒸發。畫面翻攝：Mybroadband.co.za

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