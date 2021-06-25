我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台美TIFA暌違5年 6月30日重啟

紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒

歐盟領袖峰會落幕 高度警惕病毒變種傳播

中央社布魯塞爾25日專電
歐盟執行委員會主席范德賴恩(圖)表示，研究顯示，疫苗仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。美聯社
歐盟執行委員會主席范德賴恩(圖)表示，研究顯示，疫苗仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。美聯社

歐洲聯盟領袖峰會今天落幕，27成員國同意對變種病毒在歐洲發展需高度警惕。歐盟執行委員會主席范德賴恩表示，研究顯示，疫苗仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。

歐洲聯盟領袖峰會24日至25日在布魯塞爾舉行，今天落幕。27成員國領袖討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19）議題並達成結論，強調需要繼續推進疫苗接種工作，對變種病毒傳播保持警惕以及採取協調措施。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天出席歐盟領袖峰會會後記者會，談到COVID-19議題時表示，預估至本週末，歐盟境內約6成成年人至少接種一劑疫苗，這是重要的一步，但當前Delta變異株（最早在印度發現）發展令人擔心。

她表示，以英國為例，Delta變異株現在成為病例主流，9成的確診者是感染Delta病毒，而且在歐盟也增加中。

范德賴恩強調，歐盟對Delta變異株保持警惕，必要時會協調各國採取防疫措施，而接種疫苗是對抗變種病毒的最佳策略。

她表示，目前研究顯示疫苗接種對Delta變異株有保護力，可以減少重症，鼓勵各國加速接種。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）23日表示，根據現有科學證據，Delta的傳染力比其他正在傳播的變種病毒更強，評估至8月底，在歐盟傳播的所有新型冠狀病毒中，Delta將占9成。

歐盟 變種病毒 疫苗

上一則

印度兩大城2500人接種假疫苗 犯嫌包括兩醫生

下一則

史上最大加密幣詐騙 兄弟檔捲走36億元比特幣人間蒸發

延伸閱讀

紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒

紐約市新冠確診者 10%感染Delta變種病毒
變種病毒Delta肆虐 莫斯科死亡病例創新高

變種病毒Delta肆虐 莫斯科死亡病例創新高
「美國可以歐洲也可以」德法倡議邀普亭開歐俄峰會

「美國可以歐洲也可以」德法倡議邀普亭開歐俄峰會
Delta來襲 打過疫苗不必太擔心 未接種者威脅大

Delta來襲 打過疫苗不必太擔心 未接種者威脅大

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29
黛安娜王妃，攝於1995年。美聯社

黛安娜王妃車禍後說了這些話 消防小隊長披露

2021-06-22 06:51
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09

精彩推薦

超人氣

更多 >
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯