歐盟領袖峰會落幕 高度警惕病毒變種傳播

歐盟執行委員會主席范德賴恩(圖)表示，研究顯示，疫苗仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。美聯社

歐洲聯盟領袖峰會今天落幕，27成員國同意對變種病毒 在歐洲發展需高度警惕。歐盟 執行委員會主席范德賴恩表示，研究顯示，疫苗 仍有效對抗變種病毒，鼓勵各國加速接種。

歐洲聯盟領袖峰會24日至25日在布魯塞爾舉行，今天落幕。27成員國領袖討論2019冠狀病毒疾病（COVID-19）議題並達成結論，強調需要繼續推進疫苗接種工作，對變種病毒傳播保持警惕以及採取協調措施。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）今天出席歐盟領袖峰會會後記者會，談到COVID-19議題時表示，預估至本週末，歐盟境內約6成成年人至少接種一劑疫苗，這是重要的一步，但當前Delta變異株（最早在印度發現）發展令人擔心。

她表示，以英國為例，Delta變異株現在成為病例主流，9成的確診者是感染Delta病毒，而且在歐盟也增加中。

范德賴恩強調，歐盟對Delta變異株保持警惕，必要時會協調各國採取防疫措施，而接種疫苗是對抗變種病毒的最佳策略。

她表示，目前研究顯示疫苗接種對Delta變異株有保護力，可以減少重症，鼓勵各國加速接種。

歐洲疾病預防管制中心（ECDC）23日表示，根據現有科學證據，Delta的傳染力比其他正在傳播的變種病毒更強，評估至8月底，在歐盟傳播的所有新型冠狀病毒中，Delta將占9成。