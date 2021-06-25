我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登指示FEMA協助佛州海景公寓坍塌救災

邁阿密海景公寓坍塌 至少4死 逾159人失蹤

英衛生大臣「連結」小三 道歉稱違社交距離 未遭開除

編譯羅方妤／即時報導
英國衛生大臣漢考克。美聯社
英國衛生大臣漢考克。美聯社

英國每日郵報報導，42歲衛生大臣漢考克（Matt Hancock）日前被監視器拍到，在白廳辦公室外走廊熱吻最高階助手。漢考克對沒有遵守社交距離，讓人們失望致歉，希望外界留給家人隱私，但沒有提及他的妻子。首相強生沒有開除漢考克，並認為這件事已經落幕。

強生官方發言人表示，強生先生現在「認為此事已經落幕」，並拒絕回答漢考克是否違反法律和大臣守則。英國工黨和自由民主黨則砲轟漢考克是「偽君子」，該為親吻小三被開除，他帶頭違反自己常說的「不要擁抱自己所愛的人和隨意發生性行為」，及堅守「固定關係」，防止疫情傳播。

已婚的漢考克未能否認長期秘密戀情，被監視器拍到在工作場所擁抱43歲顧問吉娜·科拉丹吉洛，撫摸她的背部和臀部。據說，漢考克關門前會檢查走廊是否沒有人，靠在門上阻止門被打開，然後才和科拉丹吉洛親密接觸。太陽報聲稱他們之間一直都有婚外情，這一直是衛生部的話題，但不清楚這段關係是否保密到今日。

漢考克在聲明中沒有提到結婚15年、育有3名子女的妻子瑪莎，但她被拍到在倫敦北部住家附近遛狗，看似很傷心。

英國 社交距離 疫情

上一則

歐洲第一國 冰島周末起解除所有防疫限制

下一則

神學士組織勢如破竹又沒興趣協商 阿富汗大事不妙

延伸閱讀

RWJUH健康公平服務計劃醫師顧問委員會晚宴成功舉辦

RWJUH健康公平服務計劃醫師顧問委員會晚宴成功舉辦
英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯

英法吵北愛問題…馬克宏：非英所屬 強生：言論冒犯
G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車

G7峰會禮物外交 拜登致贈強生美製手工單車
英跟進美捐1億劑疫苗助貧 強生籲G7貢獻10億劑

英跟進美捐1億劑疫苗助貧 強生籲G7貢獻10億劑

熱門新聞

WHO新冠疫源調查小組成員之一的疾病生態學家達斯札克，攝於2月。由聯合國支持的「刺胳針新冠委員會」日前更新網頁時，標明達斯札克已「迴避」該委員會從事的疫源工作。路透

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

2021-06-22 05:40
秘魯伊基托斯去年5月一名確診婦人在醫院靠著吸氧對抗病魔。Getty Images

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

2021-06-18 09:09
中亞國家土庫曼首都阿什加巴特超越香港，成為外派人員生活費用最高城市。圖為當地一處市場。(Getty Images)

外派人員生活費最貴城市 不再是香港 第一名是這裡

2021-06-22 11:23
WHO首席科學家斯瓦米納坦18日說，最先在印度發現的新冠變種病毒株Delta，將成為全球主要流行病毒株。（Getty Images）

世衛：Delta將成為全球最流行病毒株

2021-06-18 12:44
一名穿著防護裝備的消防人員在莫斯科火車站消毒。(路透)

莫斯科頭痛 逾60%市民免疫 新增確診卻飆三倍

2021-06-17 19:05
最新消息指出，菲律賓前總統艾奎諾三世於24日過世、享年61歲。（取材自推特）

菲律賓前總統「艾奎諾三世」肺疾併發症逝世 享年61歲

2021-06-23 23:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌

公安疏失？地層下陷？佛州海景公寓為何「無預警」倒塌
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯