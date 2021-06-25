英衛生大臣「連結」小三 道歉稱違社交距離 未遭開除

英國衛生大臣漢考克。美聯社

英國 每日郵報報導，42歲衛生大臣漢考克（Matt Hancock）日前被監視器拍到，在白廳辦公室外走廊熱吻最高階助手。漢考克對沒有遵守社交距離 ，讓人們失望致歉，希望外界留給家人隱私，但沒有提及他的妻子。首相強生沒有開除漢考克，並認為這件事已經落幕。

強生官方發言人表示，強生先生現在「認為此事已經落幕」，並拒絕回答漢考克是否違反法律和大臣守則。英國工黨和自由民主黨則砲轟漢考克是「偽君子」，該為親吻小三被開除，他帶頭違反自己常說的「不要擁抱自己所愛的人和隨意發生性行為」，及堅守「固定關係」，防止疫情 傳播。

已婚的漢考克未能否認長期秘密戀情，被監視器拍到在工作場所擁抱43歲顧問吉娜·科拉丹吉洛，撫摸她的背部和臀部。據說，漢考克關門前會檢查走廊是否沒有人，靠在門上阻止門被打開，然後才和科拉丹吉洛親密接觸。太陽報聲稱他們之間一直都有婚外情，這一直是衛生部的話題，但不清楚這段關係是否保密到今日。

漢考克在聲明中沒有提到結婚15年、育有3名子女的妻子瑪莎，但她被拍到在倫敦北部住家附近遛狗，看似很傷心。