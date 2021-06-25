捷克「史上最強龍捲風」毀半個城鎮 至少150人傷

捷克當地24日出現罕見龍捲風襲擊，造成該國東南部與奧地利、斯洛伐克邊界等4鄉鎮多數建築物倒塌，車輛嚴重受損，其中1個村莊甚至有一半遭龍捲風摧毀、約有150人因此受傷，死亡人數目前無法判斷。（取材自推特）

捷克當地24日出現罕見龍捲風 襲擊，造成該國東南部與奧地利、斯洛伐克邊界等四鄉鎮多數建築物倒塌，車輛嚴重受損，其中一個村莊甚至有一半遭龍捲風摧毀、約有150人因此受傷，死亡人數目前無法判斷。當地電視台氣象專家直言「這場龍捲風將是捷克歷史上最強一場」。

龍捲風在當地時間24日晚間，罕見的龍捲風襲擊了在靠近奧地利邊境 、約距離布拉格270公里的霍多寧（Hodonin）周圍城鎮，當地氣象專家表示，該龍捲風可能達到F3、F4級，也就是風速達到每小時267至322公里、成為捷克史上最強的一場龍捲風，也是自2018年以來、暌違三年的第一場龍捲風。

龍捲風共計襲擊捷克7個鄉鎮，對此，捷克救援發言人包瑟瓦（Michaela Bothova）透露「估計受傷人數約有100到150人之間，從兒童到老年人都有」。

捷克內政部 長揚·哈馬切克 （Jan Hamacek）在推特上表示，這場自然災害可能會造成生命損失，但並未透露實際死傷人數。救援人員則透露「許多傷患是被壓在倒塌的建築物中，然而已有多數人明顯死亡」。

此外，赫魯斯基鎮（Hrusky）的副市長證實，村內的一半已經被狂風完全摧毀，有部分受災地區還傳出降下冰雹。奧地利和斯洛伐克救援隊，正趕著幫忙捷克當局進行清理與救援工作，而在周四龍捲風還襲擊波蘭南部的馬洛波斯卡省（Malopolska）。