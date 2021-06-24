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加拿大原住民寄宿學校遺址 被揭暗藏751具無名屍

中央社多倫多23日綜合外電報導
加拿大原住民團體今天宣布「駭人又令人震驚的發現」，一座寄宿學校遺址裡居然有數以百計的無名塚。圖為加拿大卑詩省原住民孩童寄宿學校遺址因發現215具原住民孩童遺骸，震驚全國。(美聯社)
加拿大原住民團體今天宣布「駭人又令人震驚的發現」，一座寄宿學校遺址裡居然有數以百計的無名塚。圖為加拿大卑詩省原住民孩童寄宿學校遺址因發現215具原住民孩童遺骸，震驚全國。(美聯社)

加拿大原住民團體今天宣布「駭人又令人震驚的發現」，一座寄宿學校遺址裡居然有數以百計的無名塚，藏有751具無名屍。加拿大數周前才在另座原民寄宿學校舊址發現大量孩童屍骨，震驚全國。

路透社報導，加拿大「主權原住民聯盟」（The Federation of Sovereign Indigenous Nations）發表聲明說，新發現的無名塚，數目是「截至目前加拿大境內最多的」。

主權原住民聯盟還表示，將在明天上午召開記者會，披露在薩斯克其萬省（Saskatchewan）的「瑪麗瓦爾印第安寄宿學校（Marieval Indian Residential School）遺址裡有數以百計的無名塚，這項駭人又令人震驚的發現」。

此前數周，在加拿大卑詩省（British Columbia）坎路普斯（Kamloops）的原住民孩童寄宿學校遺址，也驚現215具原住民孩童的遺骸，迫使加拿大人不得不面對過往對原住民的虐待與同化制度歷史。

1831至1996年，加拿大的寄宿學校體系拆散了15萬原住民孩童的家庭，受迫害的孩童營養不良，不僅身體受虐，也遭到性侵。加拿大的真相與和解委員會（Truth and Reconciliation Commission）在2015年稱這是「文化上的種族滅絕」（cultural genocide）。

倖存者對路透社表示，他們記得當時從來沒吃飽過，且難以抹滅孤獨的感受，學校則藉由威嚇及經常性體罰來管理學生。

加拿大聯邦政府曾在2008年就寄宿學校體制致歉，但負責經營大部分這類學校的天主教會仍未道歉。教宗方濟各（Pope Francis）本月稍早表示他深感悲痛，不過倖存者卻對這番說辭不領情。

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