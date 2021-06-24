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初步協議出爐 長賜輪船東賠2億美元給蘇伊士運管局

編譯季晶晶／綜合報導
3月下旬在蘇伊士運河擱淺的長賜輪。（美聯社）
3月下旬在蘇伊士運河擱淺的長賜輪。（美聯社）

華爾街日報報導，根據知情人士，長賜輪船東與蘇伊士運河管理局（SCA）周三（23日）達成的初步賠償協議，金額大約是2億美元。

蘇伊士運河管理局局長Osama Rabie接受埃及官媒訪問時說：「我們對賠償金額感到滿意，因為維護了我們的權利、補償了救援費用，同時讓我們能夠與對方維繫友好關係。」該局最初的求償金額是9億美元，後來曾調降到大約5.5億美元但未能達成協議。

對於賠償金額，長賜輪承租方長榮海運、技術管理業者Bernhard Schulte Shipmanagement，以及船東日本正營汽船，均拒絕置評。

長賜輪最快再幾天就能獲准離開埃及，繼續原訂航程。船上滿載現在已經晚了幾個月的貨物。

總部在鹿特丹的物流服務業者Nedcargo International的所有人Roderick de la Houssaye說，在長賜輪上，他交運的貨櫃之一，裝有5月初在葡萄牙舉行的一級方程式賽車相關商品，像是帽子和T恤。他說，那些「現在一文不值」。

de la Houssaye還說，他的客戶在長賜輪上擁有價值超過100萬美元的商品，包括兒童泳衣和其他夏季服裝，即使該貨輪在幾天內啟航，這批貨也會錯過季節，須以折扣價出售。

船身長400公尺的長賜輪，3月下旬在蘇伊士運河擱淺，造成該運河阻塞六天，以及航運市場混亂。

蘇伊士運河 華爾街 長榮

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