美情報界評估：美軍撤離後 阿富汗政府半年就倒台

根據了解最新評估的官員們透露，美國情報界上周總結，阿富汗政府最快可能在美軍完全撤離該國的六個月後崩潰。（歐新社）

根據了解最新評估的官員們透露，美國 情報界上周總結，阿富汗 政府最快可能在美軍完全撤離該國的6個月後崩潰。

「華爾街日報」報導，在塔利班組織上周橫掃阿富汗北部、一邊奪取數十個地區和周圍的主要城市後，美國情報機構修改他們之前較為樂觀的預期報告，目前美國情報界整體的最新評估現在更接近美國軍方的分析，該最新評估之前未被報導過。

美軍目前已經撤離其著在在當地3500名士兵及其裝備的一半以上，其餘也將在9月11日前完全撤離。美國情報專家先前曾表態，認為阿富汗總統阿什拉夫加尼（Ashraf Ghani）領導的政府有望在美軍完全撤離後維持至少兩年之久，這與美軍當年自越南 撤離後、到1975年4月西貢淪陷的時間差不多。

然而，官員們依照最新的狀態修改預測。根據情報分析人員和美軍高級官員的最新看法，阿富汗政府和其首都喀布爾可能在美軍撤離後的6至12個月內「倒台」。其他部分西方國家官員則更為悲觀，認為在美國完成撤軍後的3個月內政府就會垮台。軍方原計畫最早於7月完成撤軍，但被指派保護美國駐喀布爾大使館的美軍除外。