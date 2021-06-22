疫情劫貧濟富？全球去年增520萬百萬富翁 美占近1/3

在新冠疫情期間、全球貧富差距「進一步擴大」，隨著富人從股市和房價飆升中持續獲利，有最新數據顯示，全球百萬富翁的人數在疫情期間大大增加了520萬。（美聯社）

在新冠疫情 期間、全球貧富差距「進一步擴大」，隨著富人從股市和房價飆升中持續獲利，有最新數據顯示，全球百萬富翁的人數增加了520萬。

「瑞士信貸年度全球財富報告」（Credit Suisse Global Wealth Report）指出，美國 去年占全球520萬新百萬富翁的近三分之一，使該國總數增加了170萬、目前達2200萬。德國則緊隨其後、增加了63.3萬名百萬富翁，英國則增加了25.8萬名百萬富翁，該國現在有250萬人的資產價值超過100萬美元。

另有41420人也加入所謂的「超高淨值群體」，每人資產價值都超過5000萬美元，比2019年增長24%，是17年來最快的年增長率，並使「超級富豪」總數達到21萬5030人。這些數據恰恰反映了疫情期間，多國政府緊急降息 和刺激措施通常使那些最不需要國家支持的人受益，更幫助他們在經濟低迷的情況下資產增值。

由於經濟放緩，那些已經收入較低的人紛紛失業和收入近一步下降，凸顯了社會頂部和底部的財富對比，「瑞士信貸年度全球財富報告」的作者指出「財富不平等的加劇可能不是由疫情本身或其直接經濟影響所引起，而是為減輕其影響（主要是降低利率）而採取的行動的結果」。為減輕疫情影響的政策導致財富不平等大幅增加，並造成自2016年以來最大的貧富差距。