疫情劫貧濟富？全球去年增520萬百萬富翁 美占近1/3
在新冠疫情期間、全球貧富差距「進一步擴大」，隨著富人從股市和房價飆升中持續獲利，有最新數據顯示，全球百萬富翁的人數增加了520萬。
「瑞士信貸年度全球財富報告」（Credit Suisse Global Wealth Report）指出，美國去年占全球520萬新百萬富翁的近三分之一，使該國總數增加了170萬、目前達2200萬。德國則緊隨其後、增加了63.3萬名百萬富翁，英國則增加了25.8萬名百萬富翁，該國現在有250萬人的資產價值超過100萬美元。
另有41420人也加入所謂的「超高淨值群體」，每人資產價值都超過5000萬美元，比2019年增長24%，是17年來最快的年增長率，並使「超級富豪」總數達到21萬5030人。這些數據恰恰反映了疫情期間，多國政府緊急降息和刺激措施通常使那些最不需要國家支持的人受益，更幫助他們在經濟低迷的情況下資產增值。
由於經濟放緩，那些已經收入較低的人紛紛失業和收入近一步下降，凸顯了社會頂部和底部的財富對比，「瑞士信貸年度全球財富報告」的作者指出「財富不平等的加劇可能不是由疫情本身或其直接經濟影響所引起，而是為減輕其影響（主要是降低利率）而採取的行動的結果」。為減輕疫情影響的政策導致財富不平等大幅增加，並造成自2016年以來最大的貧富差距。
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