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比利時極右軍人威脅病毒學家 警方發現遺體

中央社布魯塞爾22日專電
比利時一名極右軍人疑因不滿防疫措施，一個月前取走武器威脅追殺病毒學家，掀起全國關注。警方最新消息說，在一處國家公園發現這名軍人的遺體。(美聯社)
比利時一名極右軍人疑因不滿防疫措施，一個月前取走武器威脅追殺病毒學家，掀起全國關注。警方最新消息說，在一處國家公園發現這名軍人的遺體。(美聯社)

比利時一名極右軍人疑因不滿防疫措施，一個月前取走武器威脅追殺病毒學家，掀起全國關注。警方最新消息說，在一處國家公園發現這名軍人的遺體。

在比國特種部隊任職的康寧斯（Jürgen Conings）5月從軍械庫取走火箭發射器和機關槍等軍火後逃亡，留下遺書說要對一些機構發動攻擊並殺害全國知名的病毒學家，掀起全國關注。政府安排這位病毒學家藏身於祕密地點，並由國安人員保護。

根據布魯塞爾時報（Brussels Times）21日報導，警方表示已在一處國家公園發現康寧斯的遺體，並傳出可能是使用槍枝自盡。

康寧斯自從逃亡後被軍方解職。近一個月來，比利時、荷蘭的特種部隊和警方全面搜索，一直沒有訊息，直至近日警方表示發現遺體。

在他失蹤後，比媒報導，康寧斯原來已經被軍事情報部門列入右翼極端分子觀察名單，被評估為危險人物，但為何他還能夠取走重型武器，待相關單位進一步說明。

比媒先前報導，46歲的康寧斯在5月中旬以射擊演習為由，從軍方武器室取走重型武器，包括手槍、衝鋒槍、火箭筒等。

而他在逃亡前留下的遺書抨擊政治家和病毒學家所做出的防疫措施，表示不想以現在的方式過下去。

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