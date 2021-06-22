立陶宛贈台疫苗 學者：等於給中國明顯訊號

立陶宛總理席莫尼特。(美聯社)

立陶宛 宣布將捐贈2萬劑AZ疫苗給台灣 。學者鄭家慶表示，可以感受到立陶宛的善意，開啟未來雙方合作基礎；學者丁樹範說，立陶宛社會固然有反中情緒，但要提升到官方程度交流仍有困難。

波羅的海國家立陶宛政府22日表示，9月底前將捐贈2萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca, AZ）的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗給台灣。

台灣歐洲聯盟中心執行長鄭家慶向中央社記者表示，台灣面臨缺乏疫苗時，可以感受到立陶宛的善意；立陶宛之前說希望能在台灣成立經濟代表處，在實質合作有更近一步發展，並務實提出可行方案，疫苗的贈與也開啟雙方未來合作的基礎。

鄭家慶說，歐盟整體雖維持一個中國 政策，也有邦交關係，但在這樣架構下，立陶宛退出中國與中歐及東歐國家的17+1合作機制，認為相關舉動對立陶宛來說，可能從機會變成威脅，並重新考量跟台灣的互動與關係，等於是在提醒中國，不是國力比較小，就一定要跟著它的步伐走。

鄭家慶表示，相關政策仍要考量國家、人民利益，立陶宛也認知到，台灣不管在疫情上或供應鏈上，跟歐洲是價值共享、理念相近的夥伴，雖然過去跟台灣關係沒那麼密切，但未來有更多合作的可能性。

政治大學東亞研究所名譽教授丁樹範表示，整個歐洲除了東歐的匈牙利、南斯拉夫之外都強烈反中，尤其新疆維吾爾及香港問題，對德國、法國來講「是當代版的納粹集中營」，加上中國的戰狼外交政策，讓歐陸反中情緒非常強烈，立陶宛某種程度也是在大趨勢下。

丁樹範說，未來台灣與立陶宛雙方的非官方交流，大概都會有，但如果要提升到官方程度，還是有難度，就像捷克一樣；畢竟中國是大國，很多國家在議題上需要中國幫忙，固然社會有反中情緒，回歸政治現實，還是需要中國來處理，大家要有這樣的認知。

國防安全研究院副研究員李俊毅表示，這會讓人聯想到日本捐贈疫苗給台灣，而立陶宛與日本官方說法都是在疫情初期台灣有提供援助，例如立陶宛曾收到10萬片口罩，是投桃報李作為；國際關係是大國權力、利益主導，但價值、友誼等軟實力層面也有作用。

李俊毅說，根據報導，立陶宛在7月初就可以達到70%群體免疫目標，先顧好自己，才有餘力去給其他國家幫助。

李俊毅表示，國際間對中國的戒心越來越明顯，2019年2月立陶宛情治機構發表的報告，第一次把中國的滲透看成國安問題，表達對中國反彈的情緒；今年3月立陶宛率先退出17+1機制，也是給中國傳遞明顯的訊號。