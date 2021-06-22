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汙名影響治療？ 酗酒肝病患者染疫後較少插管救治

中央社巴黎22日綜合外電報導

一份針對染疫住院患者的研究發現，擁有慢性肝病和酗酒史的人，死於2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）的可能性高出8成，接受插管救命的可能性較低。

上述報告本周將在國際肝臟年會（International Liver Congress）發表。

在這項研究中，法國研究人員分析了2020年國內25 萬9000名COVID-19住院患者，其中約1萬6300人之前就被診斷出有慢性肝病。

所有染疫住院患者的平均死亡率為15%，而罹患慢性肝病的染疫病患，死亡率則逼近25%。

過去已有研究把肝臟問題視為COVID-19嚴重程度的一項因子。但最新研究發現，死亡率可能跟哪些患者得使用呼吸器有關。

根據這項研究，酗酒、肝硬化或肝癌末期的患者，感染COVID-19後的發病率較高，且接受插管的可能性較低。

至於較輕微的肝臟問題，例如與酗酒無關的慢性肝病、器官移植和病毒性肝炎，這類患者染疫發病風險並未增加，但他們使用呼吸器的比例較高。

報告指出：「我們的研究顯示，治療努力有限，或許是導致有肝臟相關併發症以及酗酒患者死亡率過高的因素。」

歐洲肝臟研究學會（EASL）候任主席伯格（Thomas Berg）告訴法新社，上述發現反映出疫情大流行前的肝病患者照顧趨勢。

他說：「已有一些公開資料顯示，有肝臟相關併發症以及酗酒，會使（病患）獲得機械式呼吸輔助的可能性降低20%至25%。」

2013年美國一份對300名輕微和重度肝病患者的調查發現，絕大多數回覆者覺得，自己的診斷結果背負著惡名。

伯格表示：「患者如果有心臟疾病或癌症，多半願意開口談。但如果是肝疾，總會有種這是自作自受、跟使用藥物或酒精有關的感覺。」

併發症 美國 癌症

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