澳媒：中國統戰滲透西澳 州長批政府對中政策

澳洲媒體爆料，西澳州政府聘用2名與中國統戰部有關係的僑領擔任顧問，州長麥高恩(圖)還批評澳洲對中政策「違反自己的利益」，更與中國外交部發言人互相附和。(Getty Images)

澳洲 媒體爆料，西澳州政府聘用2名與中國 統戰部有關係的僑領擔任顧問，州長麥高恩還批評澳洲對中政策「違反自己的利益」，更與中國外交部發言人互相附和。

「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）和墨爾本「世紀報」（The Age）網站今天同時刊登報導，指西澳州（Western Australia）州政府今年2月聘請親北京僑領張野（Edward Zhang）及陳挺（Ting Chen）擔任西澳州多元文化社區委員會（Multicultural Communities Council of Western Australia，MCCWA）顧問委員。

據雪梨晨驅報和世紀報披露，作為當地官方多元族群政策顧問機構的MCCWA，一共有15名顧問委員席位，委員日薪高達澳幣385元（約290美元）；而MCCWA 目前僅有的華人代表席位，就是由張野和陳挺二人把持。

報導指張野是「中國和平統一促進會」（和統會）西澳分會創會成員及「名譽主席」；「和統會」是接受中國共產黨中央委員會統一戰線工作部（統戰部）動員，並以支持中國共產黨為目標的團體。而澳洲政府亦於2019年在情報機構建議下，下令禁止澳洲和統會會長黃向墨入境。

報導提到，張野曾經於2016年批評澳洲政府對南海的立場，並揚言海外華人是站在捍衛祖國（中國）的前線；他又曾表示，他所經營的「澳大利亞時報」將會封殺任何讓中國政府反感的議題，包括批評中國、涉及分裂、法輪功和台灣獨立運動的言論。

報導指出，陳挺自2017年起擔任中華會館的首席副會長；該會是西澳州最大規模和歷史最悠久的華人社團。

中華會館前會長陳和水（Richard Tan）向「雪梨晨驅報」和「世紀報」坦承，雖然該會並非直屬於中國統戰部，但是會中不少人包括他自已，都是和中國統戰部的網絡有關係；他相信澳洲政界了解這個情況，只是有很多政治人物都「假裝不知道」而已。

報導又指出，西澳州州長麥高恩（Mark McGowan）多次批評澳洲聯邦政府 的中國政策，已成為澳洲的話題人物；特別是在15日，麥高恩更指聯邦政府對中國的態度是「違反自己的利益」（against its own interests），他又指澳、中交惡衝擊兩國經貿關係，造成「絕對災難性」（absolutely catastrophic）的經濟後果。

報導還提到，麥高恩抨擊澳洲聯邦政府的言論，受到親中華僑社團支持，以及中國外交部的附和及表揚。

據中國外交部網站顯示，中國外交部發言人趙立堅16日主持例行記者會，在開放媒體提問時，「北京日報」記者引述麥高恩的言論，並請趙立堅代表中國回應；對此，趙立堅指澳洲聯邦政府「應該聽取各方建設性意見」，以及「多做有利於增進兩國互信、促進務實合作的事」。

「雪梨晨驅報」和「世紀報」今天報導還提到，麥高恩曾在去年5月警告澳洲聯邦政府不應挑釁中國；他甚至聲稱自己可以協助修復澳、中關係。