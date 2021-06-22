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西班牙特赦加獨領袖 輿論譁然萬人抗議

西班牙特赦加獨領袖 輿論譁然萬人抗議

編譯李京倫／報導
西班牙總理桑傑士22日發表電視演說，宣布特赦9名加泰隆尼亞獨派領袖。（歐新社）
西班牙總理桑傑士22日發表電視演說，宣布特赦9名加泰隆尼亞獨派領袖。（歐新社）

BBC報導，西班牙政府22日特赦9名加泰隆尼亞獨派領袖，希望緩和加區緊張情勢。

2017年發動加泰隆尼亞自治區獨立但最後失敗的9名領袖，2019年10月遭西班牙最高法院以煽動叛亂罪名判處9至13年有期徒刑。另外3名被告以抗命罪定罪，處以罰金但不入獄。

影片來源：YouTube Reuters

西班牙總理桑傑士22日在電視演說中說：「我們希望透過特赦，開啟對話與和解的新時代，並徹底消除分裂與衝突。」

桑傑士說，9名加獨領袖雖然獲得特赦，但仍禁止擔任公職，而且他們必須在特定期間內不再犯下任何刑事罪，否則特赦令將撤銷。

桑傑士說，政府並沒要求這9人拋棄原先的政治理念，他們是因行動被定罪，而非理念。

被特赦的9名領袖之一、加區前外交部長洛梅瓦不改傲氣，他發推文說：「政府特赦9人之後，就不會遮掩他們持續鎮壓幾百名獨派人士的行為。我們不會放棄戰鬥，不但要特赦，還要民族自決！」

被特赦的九人可能要幾天後才會獲釋，因為特赦令須先交由國王簽字，並刊登在官方公報上。

西班牙政府打算特赦9名加獨領袖的消息本月稍早傳出，輿論譁然，數以萬計民眾抗議。一些反對黨表示，打算針對特赦令上訴。

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