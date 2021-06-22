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遭軟禁杜拜公主出國了？與友人在西班牙機場合影

編譯張君堯／綜合報導
先前傳出逃脫失敗被捉回、一度下落不明的杜拜公主拉蒂法再有近照流出，一個爭取釋放她的組織表示，拉蒂法公主得以與外界聯絡，而且所享有的自由程度似乎不斷增加，同時也有旅遊的權利。（取材自Instagram）
先前傳出逃脫失敗被捉回、一度下落不明的杜拜公主拉蒂法再有近照流出，一個爭取釋放她的組織表示，拉蒂法公主得以與外界聯絡，而且所享有的自由程度似乎不斷增加，同時也有旅遊的權利。（取材自Instagram）

先前傳出逃脫失敗被捉回、一度下落不明的杜拜公主拉蒂法（Princess Latifa）再有近照流出，一個爭取釋放她的組織表示，拉蒂法公主得以與外界聯絡，而且所享有的自由程度似乎不斷增加，同時也有旅遊的權利。

根據報導，一位名叫泰勒（Sioned Taylor） 的人士近幾個月在社交網發布幾張拉蒂法公主的照片，有一張在Instagram出現的照片顯示她當時身處一座機場，加上早前有疑似是她的近照流出、代表她獲准出行。泰勒是一名在杜拜官校教書的英國老師，照片顯示兩人載上口罩站在機場內、旁邊有行李，照片的文字寫道「與拉蒂法同遊歐洲，我們四圍探索很有趣」。

留言區有網民詢問拉蒂法公主是否安好，泰勒則回應「她很好」。另有留言確認，兩人所在的是西班牙馬德里巴拉哈斯機場（Madrid-Barajas airport）。

為拉蒂法公主爭取自由的組織「釋放拉蒂法」（Free Latifa）創辦人之一、律師海格（David Haigh）接受訪問時表示「我們很安慰見到拉蒂法看來擁有一本護照，可以旅遊以及享有日益增加的自由，這些都是非常樂觀的進展」，更續指「我也可以確定的是，拉蒂法有直接聯絡幾個組織團隊」。

現年35歲的拉蒂法公主是酋長穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum）25名子女之一，她2018年開始逃亡，拍下片段解釋自己的生活被嚴密控制所以想離開，當時還稱「我自2000年起不能離國，我要求了很多次只是去旅遊、讀書、做些正常事情，他們不允許」，8天之後搭乘遊艇橫渡印度洋時被捉回，外界無法得知她的下落。

今年2月中，英國廣播公司播出一段影片，她透過朋友向外界表示她被禁錮有如人質，擔心有生命危險。當時聯合國和英國等要求阿聯酋提供證據，證明拉蒂法公主安好。

拉蒂法 機場 英國

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