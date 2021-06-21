亂倫繼父變暴力丈夫 法女子忍23年開槍轟斃他

法國40歲女子巴科特（Valerie Bacot）2016年時因無法忍受長期遭到自己的前繼父、時任丈夫波萊特（Daniel Polette）虐待，選擇開槍殺害了波萊特。（Getty Images）

法國40歲女子巴科特（Valerie Bacot）2016年時因無法忍受長期遭到自己的前繼父、時任丈夫波萊特（Daniel Polette）虐待，選擇開槍殺害了波萊特，並於2017年被捕，被控謀殺的巴科特21日出庭受審。

巴科特在5月出版的暢銷書《人盡皆知》（Tout le monde savait）中坦承犯案，一旦罪成，她將面臨最重終身監禁的刑罰。巴科特在書中表示，比自己大25歲的波萊特，在她12歲時開始強暴她。

而最令人無助的是，巴科特的母親知道一切卻沒有出面阻止。後來，波萊特因強暴未滿15歲的未成年人被判入獄兩年半。巴科特回憶道，波萊特出獄回家後繼續虐待自己，17歲就懷了波萊特的孩子，無奈之下只好與波萊特結婚。

在18年的時間裡，巴科特和波萊特共育有4名孩子，但是波萊特控制著巴科特不讓她出門，除了毆打、強暴外，波萊特還強迫巴科特在車上賣淫。而令巴科特沒想到的是，波萊特也會強暴自己年僅14歲的女兒，並訓練女兒從事賣淫生意。

2016年3月，巴科特在某次接客時，抓住機會搶了波利特的槍並朝他開槍。在兩個兒子及女兒的男友協助下，巴科特在森林中掩埋了波科特的屍體。但女兒男友的母親後來報了警，2017年10月，巴科特被捕。

據報導，檢方會在審判中稱巴科特是預謀殺人，但巴科特的律師珍妮（Janine Bonaggiunta）則認為，巴科特必須殺害波利特以保護自己和她的孩子。

珍妮表示，這些被暴力對待的女子沒有受到任何保護。司法機構反應太慢，對可以繼續行使暴力的肇事者過於寬容。而這逼迫著一個絕望的女子為了生存而選擇殺人。

此案審判已開始，預料將持續五天。目前有超過60萬人連署請求法國總統法克宏赦免巴科特。

這起案件令人聯想到法國婦女索維奇（Jacqueline Sauvage）一案，她與孩子們連續被丈夫虐待多年，索維奇2012年用獵槍射殺丈夫後因謀殺罪被判處10年監禁，但在服刑三年後，她獲得時任總統歐蘭德（Francois Hollande）赦免。