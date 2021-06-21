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泰國將重開旅遊大門 抗疫策略從圍堵轉向與病毒共存

編譯王巧文／綜合外電
普吉島將於7月1日試行開放，低染疫風險國家的完全接種疫苗旅客，入境普吉島免隔離。路透
普吉島將於7月1日試行開放，低染疫風險國家的完全接種疫苗旅客，入境普吉島免隔離。路透

去年泰國政府為了圍堵新冠肺炎疫情，不惜犧牲觀光業，如今儘管國內疫情持續延燒，政府決定將開放已接種新冠疫苗旅客入境，凸顯當局的防疫策略已轉向與新冠病毒長期共存，以挽救受到重創的經濟。

華爾街日報報導，泰國總理帕拉育已承諾，將在未來120天內（在10月中旬前）全面重啟經濟，將解除束縛企業和旅遊業的多數限制措施，外國遊客若要自由入境和旅行，則須接種疫苗。他說，此舉意味著泰國接受更高的染疫率，但若要讓在疫情下苦撐的民眾維生，這是必要的一步。

帕拉育政府修正抗疫策略，表明初在富裕國家迅速施打疫苗並解封之際，一些開發中國家仍在多條戰線對抗新冠疫情危機。泰國已苦於降低數月來激增的染疫人數，也設法改善疫苗施打計畫，但同時，民眾對經濟低迷的耐心也日益耗盡。

泰國為了早期的成功防堵疫情，付出高昂代價。在政府祭出嚴格的旅行限制措施後，占國內生產毛額（GDP）15%的觀光業幾近停擺。官方數據顯示，2020年國際旅客人數銳減至670萬人，遠低於2019年的3,990萬人。企業停業及工廠暫時關閉等舉措，也已導致許多最貧困得民眾失去收入。

泰國疫情在去年12月中旬起復熾，過去一個月多來，每日新增染疫人數動輒上千人。目前只有不到3%的泰國人已經完整接種新冠疫苗，比率為東南亞最低。

泰國 疫情 疫苗

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