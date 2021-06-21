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查爾斯對黛安娜心中有愧？傳前妻冥誕不出席

記者蘇詠智／即時報導
查爾斯與黛安娜的婚姻悲劇收場，世人記憶猶新。（路透資料照片）
查爾斯與黛安娜的婚姻悲劇收場，世人記憶猶新。（路透資料照片）

即將到來的7月1日，就是英國人永遠愛戴的黛安娜王妃60歲冥誕，她的兩個兒子威廉哈利將一起出席她的紀念雕像揭幕典禮，近來關係很緊張的兄弟倆，據傳雖仍會並肩而立，卻會先後上台發表自己的感想，倒是黛安娜的前夫查爾斯王子，決定前往蘇格蘭度假，不會在活動上露面。

哈利與妻子梅根近來一連串在訪問中對皇室運作的公開批評，使他們不管在英國民眾眼中或是皇室內部，都極不受歡迎，一度傳出他有可能缺席母親的冥誕活動，然而這畢竟是他最懷念、最愛的母親的大日子，他依然決定返回對他充滿敵意的家鄉，只是威廉和他對於活動的流程，連電話溝通都不願意，彼此只靠簡短的訊息互相告知對方自己的想法，離「破冰」恐怕還久得很。

英國媒體也報導，哈利這趟回去，連爸爸查爾斯的面也見不到，因為查爾斯會待在蘇格蘭，遠離倫敦。查爾斯不見哈利倒不一定都是對哈利餘怒猶存，而是黛安娜和他的婚姻不幸收場，全球看在眼裡，他現任妻子卡蜜拉，更被認為是破壞黛安娜幸福的罪魁禍首，直到哈利和梅根惹火英國人之前，皇室內部成員最不被民眾喜歡的就是卡蜜拉，在此情況下，查爾斯和卡蜜拉離黛安娜的紀念活動愈遠愈好。

查爾斯（左）與哈利的父子關係近來惡化，很久沒出現這樣談笑的場面。（路透資料照片）
查爾斯（左）與哈利的父子關係近來惡化，很久沒出現這樣談笑的場面。（路透資料照片）

哈利 英國 威廉

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