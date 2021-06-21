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「混打疫苗」成趨勢？韓、加、義和中東多國已開打

編譯張君堯／綜合報導
全球數國由於供貨延遲和安全問題導致疫苗接種速度趨緩，越來越多國家正考慮改用不同品牌的新冠疫苗進行第二劑接種的「混打策略」。（Getty Images）
全球數國由於供貨延遲和安全問題導致疫苗接種速度趨緩，越來越多國家正考慮改用不同品牌的新冠疫苗進行第二劑接種的「混打策略」。（Getty Images）

全球數國由於供貨延遲和安全問題導致疫苗接種速度趨緩，越來越多國家正考慮改用不同品牌的新冠疫苗進行第二劑接種的「混打策略」，而目前幾項醫學研究也正在測試混打疫苗的功效，路透近日在報導中列舉數個目前正權衡或已決定採用這種混打方案的國家。

以韓國為例，當局宣布7月將進行不同廠牌第2劑新冠疫苗混合施打，預估76萬已經接種過AZ疫苗的人、第2劑將會改為輝瑞疫苗。韓國原定在6月底透過新冠疫苗全球取得機制（COVAX）取得83.5萬劑AZ疫苗，為4月已經接種的第1劑的衛生及前線人員施打第2劑，但這批疫苗恐延誤到7月底或更晚才能交貨，韓國預防接種促進團與專家商議後，決定採用混打策略。

此外，加拿大國家免疫諮詢委員會（NACI）早於6月1日，就針對該國疫苗接種指南進行更新，並於當中首次提到疫苗混打的可行性，最終在17日宣布，各省應為第一劑AZ疫苗的接種者提供不同的第二劑疫苗。義大利醫藥機構「AIFA」也在14日確定混打疫苗。

至於如西班牙、英國和美國等國，當局接已陸續展開針對成年人疫苗混打的臨床試驗，以評估不同疫苗接種的安全性和免疫原性。俄羅斯也已經開始在阿拉伯國家試驗結合其「史普尼克-V」（Sputnik V）疫苗和各種中國產疫苗，宣稱目前未發現任何負面副作用。

巴林4日也宣布，符合條件的人可以獲得輝瑞或國產疫苗的「加強注射」，無論他們最初接種的是哪種疫苗。阿拉伯聯合酋長國也已提供輝瑞疫苗，做為最初接種由中國開發的疫苗的人的加強注射，穆巴達拉健康中心（Mubadala Health）的一名代表表示，接種何種疫苗是由接受者自行決定、衛生專業人員不會提出任何建議。

疫苗 輝瑞 中國

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