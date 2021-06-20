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被指惡搞毛澤東 日漫畫家荒川弘遭中國網友出征

中央社東京20日專電
日本漫畫家荒川弘被中國網友指出，她在作品中惡搞中國共產黨前領袖毛澤東。（圖取自微博網頁weibo.com）
日本漫畫家荒川弘被中國網友指出，她在作品中惡搞中國共產黨前領袖毛澤東。（圖取自微博網頁weibo.com）

日本「鋼之鍊金術師」作者荒川弘10年前舊作「RAIDEN-18」（雷電18號）本月9日發行單行本，被中國網友指出她惡搞中國共產黨前領袖毛澤東，必須道歉。荒川弘在訪談中說，作品在「那個國家」的盜版猖獗，為此感到苦惱，很想畫個讓「那個國家」不敢出、也出不了盜版的作品。

日本網站excite報導，人氣漫畫家荒川弘的短篇作品RAIDEN-18於6月9日推出單行本，是以愛屍人瘋狂科學家立花博士與她所製造出的人造人「雷電18號」為主軸的作品。中國網友發現第3集（2011年1月刊）中有看似毛澤東（1893－1976年）的怪物（殭屍），頭上的符咒寫著「敕令廁所在哪裡呢」。

報導說，作品中未明言是毛澤東，但指出是「日本人的毛澤東（日文發音kezawahigashi）」。日本讀者看這樣的畫面不以為意，但部分中國讀者看了勃然大怒，認為是辱華，對毛澤東不敬，且故意諷刺中國廁所太少。

中國網友紛紛「出征」荒川，還將矛頭指向荒川的代表作鋼之鍊金術師。留言包括「太令人失望了，再見」、「荒川和出版社編輯部應立刻用中文和日文謝罪並說明」、「畫漫畫還故意捲入政治，是不是頭腦有病？」

中國網友之所以大動肝火，主要是有人找出荒川說的一段話。本月17日最新的「SUNDAY GX」刊登對荒川弘的訪談內容，她坦言，鋼之鍊金術師在「那個國家」盜版猖獗，她為此感到很苦惱，很想畫個讓「那個國家」不敢出、也出不了盜版的作品。這段話被認為RAIDEN-18就是她故意設計的。

報導說，日本的漫畫在中國出版可能面臨「中國風險」。2020年日本漫畫雜誌「週刊少年Jump」（集英社）推出的漫畫「我的英雄學院」被中國讀者、網友認為是辱華，被迫致歉。

原因是作品中一角色名叫志賀丸太，丸太（發音maruta）意思是圓木，意思是一根根任人劈砍、丟棄、焚燒的木頭。丸太一詞讓中國人聯想到二次世界大戰期間日本731部隊進行細菌實驗活人樣本。

受到中國網友撻伐後，「我的英雄學院」作者堀越耕平與集英社發表道歉文，把「出問題」的角色名字改為殼木球大。

但中國網友怒氣未消，後來「我的英雄學院」在中國的影片分享網站「嗶哩嗶哩彈幕網」（bilibili）被刪除。報導最後說，為了保護作家的自由，出版社應以賢明的對策因應。

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