伊朗向右轉 與阿拉伯國家關係取決於核協議進展

強硬派法官萊希當選伊朗總統，支持者舉著他的照片。(美聯社)

分析家說，強硬派法官萊希當選伊朗 總統後，波斯灣阿拉伯國家不可能不透過對話來改善與伊朗關係，但對話可能更加困難，雙方要改善關係，端看恢復伊朗核協議談判能否取得進展。

身兼教士與法官的萊希（Ebrahim Raisi）將於8月上任，而即將卸任總統羅哈尼（Hassan Rouhani）負責的維也納核子談判目前仍在持續當中。

列強進行核子談判的同時，沙烏地阿拉伯與伊朗4月間開始透過直接對話來緩解緊張。

阿拉伯聯合大公國政治分析家阿布杜拉（Abdulkhaleq Abdulla）表示：「伊朗現在送出明確訊息，也就是他們傾向更激進、更保守的立場。」他說，萊希當選，或許會讓改善波斯灣關係的挑戰更形艱鉅。

阿布杜拉指出，儘管如此，伊朗沒有條件更加激進…因為這個區域愈來愈艱難，也愈來愈危險。」

阿聯商業首都杜拜是伊朗的貿易樞紐，萊希當選後，阿聯和常扮演區域調停角色的阿曼隨即致賀，沙烏地阿拉伯則尚未發表評論。

批評西方不遺餘力的萊希是伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）的盟友，他已表示贊成繼續進行核子協商。

波斯灣研究中心（GRC）負責人沙吉（Abdulaziz al-Sager）表示：「如果維也納磋商成功，與美國 的狀況轉好，那麼，在親近最高領袖的強硬派當權的情況下，事情可能好轉。」

日內瓦安全政策中心（Geneva Centre for Security Policy）分析家利克里（Jean-Marc Rickli）則說，核子協商加上美國解除對伊朗制裁會對萊希有利，會緩解伊朗的經濟危機，為波斯灣的對話提供槓桿。2019年川普治下的美國擊斃伊朗指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）後，伊朗與波斯灣阿拉伯國家劍拔弩張，雙方都不希望往後關係重陷當時的緊張狀態。

分析家表示，波斯灣國家認為美國在現任總統拜登 任內不會參與區域軍事，這樣的看法讓他們立場更趨務實；儘管如此，拜登希望伊朗節制飛彈計畫，不要再支持黎巴嫩真主黨（Hezbollah）與葉門青年運動（Houthi）等區域代理人的要求，也獲得波灣阿拉伯國家強力支持。

利克里表示：「沙烏地了解到，安全不再能仰賴美國人…也看到伊朗手握工具，可以透過直接攻擊以及葉門困境對沙國帶來實質的壓力。」

沙烏地與伊朗的會談主要專注在葉門，沙國6年多來在葉門領導軍事行動對抗伊朗撐腰的青年運動，如今這場行動卻不再獲得美國支持。阿聯2019年以來持續與德黑蘭接觸，但也與伊朗的區域宿敵以色列建立關係。

倫敦智庫「皇家國際事務研究所」（Chatham House）資深專家瓦基爾（Sanam Vakil）上週寫道，區域對話、特別是針對海上安全的對話預料會繼續下去，但「可能只有在德黑蘭展現有意義的善意時，才能取得能量」。