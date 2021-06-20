亞美尼亞提前國會改選 欲弭平分裂 但恐事與願違

亞美尼亞今天舉行國會改選投票。(美聯社)

亞美尼亞今天舉行國會改選投票 ，在與亞塞拜然交戰後，這場提前召開的選舉試圖弭平分裂，但恐引發選後抗爭。

去年亞美尼亞在戰爭中敗給宿敵亞塞拜然，使改革派總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）聲望大跌，他希望藉此選舉取得新任期，但與前總統柯查揚（Robert Kocharyan）之戰卻陷入五五波膠著。

競選期間雙方唇槍舌戰，措辭極度對立，帕辛揚說他預料所屬的人民契約黨（Civil Contract）能搶下6成選票，部分民調 機構卻認為那個數字遙不可及。

這個人口約300萬的南高加索國家選舉結果，將備受蘇聯時期老大哥俄羅斯 以及土耳其密切關注。去年因納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh, 納卡區）分裂而引發的戰爭中，土耳其支持鄰國亞塞拜然。

政治觀察家說，民眾漠不關心的態度讓選舉結果難以預料，但競選最後幾天帕辛揚及柯查揚的造勢活動都吸引了大批民眾。

1998至2008年擔任總統的柯查揚，獲得另2位後蘇聯時期的亞美尼亞領袖力挺，那兩人和他一樣都反對帕辛揚。

在這場嚴重撕裂的激烈選戰中，候選人互相攻訐威脅，而兩位領先者選後預料都將發動示威。46歲的帕辛揚在造勢活動中揮舞鎚子，66歲的柯查揚則宣稱帕辛揚打算舞弊。

蓋洛普國際協會（Gallup International Association）旗下MPG前天發布的調查顯示，柯查揚的亞美尼亞集團28.7%比25.2%，微幅領先帕辛揚所屬政黨，暫居第3的則是與帕辛揚政敵、前總統薩格斯揚（Serzh Sargsyan）相關的聯盟。