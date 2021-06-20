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遭鬣狗咬掉左眼鼻子 辛巴威9歲童赴南非接受手術

中央社約翰尼斯堡19日綜合外電報導

辛巴威9歲男童柯馬薩納上個月遭鬣狗攻擊臉部嚴重受損，南非整形醫師將動刀幫他進行重建，希望能給他正常的童年生活。

法新社和南非廣播公司（SABC）報導，柯馬薩納（Rodwell Khomazana）5月2日在辛巴威首都哈拉雷（Harare）以南的馬斯文戈（Masvingo）參加完夜間教會活動後，慘遭鬣狗攻擊，失去了鼻子、左眼和大部分的上唇，額頭和臉部其他部位也被咬傷。

哈拉雷一所主要公立醫院的醫師已經盡力幫他縫補傷口、穩定傷勢，但欠缺全面修補受損臉部所需資源。

因為無法負擔只有海外才能做的專科手術，柯馬薩納的母親聯繫鄰國南非的醫療人員，而約翰尼斯堡一間私人診所也答應治療男童，且不收取任何費用。

整形醫師米亞（Ridwan Mia）本週稍早告訴法新社，柯馬薩納的母親提到這可憐的孩子是被鬣狗攻擊，「我怎麼能夠拒絕她」。

柯馬薩納今天飛往約翰尼斯堡，院方人員唱著南非國歌熱烈歡迎他。他們拍手、歡呼，看著滿臉纏著白色紗布的他被推進大樓。

他右眼位置的紗布被剪開一個口，讓他看卡通、玩平板。

米亞率領的團隊將於明天執行探查手術，之後再排時間執行預料將耗時20小時的複雜整形手術。

醫療團隊將利用取自他身體其他部位的組織，來重塑下巴、鼻子、嘴部和臉頰，也將替他裝上一個義眼。

米亞說：「很遺憾的，他臉上會有多條疤痕。我們希望能透過手術來盡可能減少傷疤。」

「他永遠不會有完全正常、毫無傷疤的臉。但我們希望給他一張至少有作用的臉，讓他跟其他孩子做相同的事。」

柯馬薩納預料將住院至少一個月，並接受多次修補手術，住院費用將由各界善款給付。男童母親的住宿地點已經有旅館業者提供。

米亞表示，剩餘款項將用來協助男童克服心靈上的創傷，尤其是接受義眼上。他說，醫療團隊希望男童最終能「再次覺得自己跟正常男童無異」。

影片來源：YouTube Zim Hot Topic

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