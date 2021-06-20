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東奧5方會談21日舉行 將決定觀眾進場上限數

中央社東京20日綜合外電報導
東京奧運7月23日開幕，明天舉行的東奧五方會談將商議並決定開放多少觀眾進場。(美聯社)
東京奧運7月23日開幕，明天舉行的東奧五方會談將商議並決定開放多少觀眾進場。(美聯社)

東京奧運即將於7月23日開幕，日媒報導，日本政府等正以東奧及帕運開放一萬人進場、東奧開幕式開放兩萬人進場進行協調，預計明天舉行的東奧5方會談將進行商議並做出決定。

東奧5方會談出席人士包括國際奧林匹克委員會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）、東京都知事小池百合子、日本東京奧運暨帕運擔當大臣丸川珠代、東奧暨帕運組織委員會主席橋本聖子，及國際帕拉林匹克委員會主席帕森斯（Andrew Parsons）等。

日本時事通信社17日報導，根據多名相關人士透露，日本政府正以東京奧運及帕運最多開放一萬名觀眾進場為方向進行協調，將在東奧5方會談正式做出決定。

與此相關，日本電視台稍早報導，有關東奧開幕式場內觀眾數，目前傳出東奧暨帕運組織委員會等單位，正在檢討有別東奧賽事觀眾上限數，最多開放兩萬人進場。

每日新聞報導，有關東奧及帕運進場觀眾數上限，將於明天的5方會談正式決定。負責日本政府防疫工作的經濟再生擔當大臣西村康稔今天在電視節目上說，「會參考日本境內活動規定適當地做出判斷」，再次表達預料將比照目前對大型活動所設置的萬人上限。

另外，有關如果日本政府在東奧期間發布「緊急事態宣言」的話，屆時開不開放觀眾進場的問題，西村說，發布「緊急事態宣言」的話，一般來說在活動舉行部分也有不開放觀眾進場的規定，「會基於這樣的規定來做出適當判斷」，表達東奧屆時有閉門舉行的可能。

至於東奧期間發布「緊急事態宣言」的可能性，西村說，會關注醫療狀況，若有必要的話，會毫不猶豫機動地發布。

日本內閣官房長官加藤勝信今天在另一個電視節目被問到東奧舉行閉門賽事的可能性時說，不論是東奧還是其他的大型活動，政府原則上都是一視同仁，不會給予東奧特殊待遇；如果到了要發布「緊急事態宣言」的地步，政府有可能做出不開放觀眾進場的判斷。

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