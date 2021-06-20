在家太久悶壞了 印度疫情稍緩 逛街人潮蜂擁出籠

印度逐步解封，但外界指責政府開放大型宗教節慶、選舉活動及板球比賽，是造成病例暴增的原因。(美聯社)

數周前，新德里的火葬場日以繼夜處理染疫身亡者遺體；但現在，這個印度 首都的購物中心及市場，再度擠滿了出門透氣的人群。

醫師擔心印度防疫再度鬆懈，會導致今年1月及2月民心鬆懈導致確診案例爆發、醫療系統幾近崩盤的慘況重演。

手拎著一包衣服，與先生在Select City Walk商場購物的古普塔（Surili Gupta）說，她已經「受夠了悶在家中」。

這位26歲的業務員在擠滿人的美食廣場等位子時告訴法新社：「我需要喘口氣，誰知道還會被關在家多久？」

「病毒不會馬上消失，我們得學著共存，我認為注射疫苗 和注意防疫，我們就會沒事。」

在她身後，一群人閒聊著，對著面前的食物談笑，對保持社交距離和配戴口罩的聲明置若罔聞。一對情侶在人氣漢堡攤前排隊，口罩沒戴好；商場員工對顧客量測體溫，提醒他們要消毒手部。

與母親一同前來的21歲大學生詹恩（Prerna Jain）說：「要不是有急迫性，我今天不會來。」

「我的表親要結婚了，我需要添購些東西，我知道現在還不安全，不過又能怎麼辦？這件事同樣重要。」

人口2000萬的大城新德里4月及5月爆發大規模確診，其他城市亦躲不過病毒侵襲。火葬場日以繼夜不停焚燒染疫身亡者遺體，許多病患缺乏病床、氧氣及藥物，在醫院外嚥下最後一口氣。

印度官方數字顯示死亡案例倍增至超過33萬人，不過許多專家認為實際數目恐突破100萬。

除了變種病毒 外，外界也指責政府開放大型宗教節慶、選舉活動及板球比賽，是造成病例暴增的原因。

如今病例暴增情況緩解，當局逐步解封，允許民眾出門上班、購物。

最近一波高峰時每日有700場染疫死亡者葬禮的新德里，近期有些日子通報零死亡案例，但新德里麥克斯醫療網絡（Max Healthcare）醫療主管柏荻菈賈（Sandeep Budhiraja）說，很訝異民眾如此健忘。

他說：「民眾的表現好像兩、三個星期前完全沒事，這太…誇張了。」

他說，新發現的Delta+變種病毒似乎傳播力更強，更具抗藥性；但他也說，不同於1月及2月，當局現在已經讓醫療系統有所準備得以因應新一波疫情，是值得樂觀的原因之一。

印度的疫苗接種率仍低，僅5%民眾注射兩劑疫苗。

柏荻菈賈說：「直到全國都接種疫苗、超過10億人注射前，都不能認為疫情已經結束。」