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以色列嗆伊朗新總統「德黑蘭屠夫」 指伊朗想要核武

編譯羅方妤／即時報導
伊朗總統羅哈尼（左）和總統當選人萊希（右）19日會面後，向媒體發表談話。美聯社
伊朗總統羅哈尼（左）和總統當選人萊希（右）19日會面後，向媒體發表談話。美聯社

伊朗極端保守派法官萊希當選新任總統，將在8月上任。以色列總理班內特警告，伊朗這個由「殘酷的劊子手政權」想取得核武，國際社會應該覺醒。以色列外交部發言人海亞特20日也說，萊希將是伊朗歷來最極端總統。

海亞特推文稱萊希是「德黑蘭屠夫」，意指他在1988年擔任法官時，大規模處決成千上萬名政治犯。國際特赦組織表示，萊希是當時參與審判的4名法官之一，被稱為「死亡委員會」，涉嫌判處約5000人死刑。遭美國制裁的萊希，多次否認涉案。

海亞特說：「繼最高領袖實際上指定伊朗民眾能選擇的對象後，不到50%的伊朗合格選民已選出歷來最極端總統。德黑蘭屠夫萊希因直接涉及處決逾3萬人民，一直遭到國際社會譴責。萊希是個極端人物，矢志快速推進伊朗軍用核子計畫。」

以國總理班內特說，殘酷的劊子手政權不應取得大規模毀滅性武器。

伊朗和以色列一直處於長期「影子戰爭」，導致兩國針鋒相對，伊朗核子活動是緊張局勢主因之一。伊朗指控以色列去年11月暗殺伊朗「核計畫之父」、頂尖科學家法克里薩德，今年4月還攻擊伊朗一座鈾濃縮廠。以色列則稱伊朗核計畫並非純粹和平用途，而是想要打造核武。

伊朗2015年和美國等6個世界強權簽署核協議，伊朗以停止部分核子活動換取美國取消制裁。但美國前總統川普2018年退出核協議重啟經濟制裁，伊朗則以恢復提煉高濃度濃縮鈾回應。拜登政府上台後，正設法藉由談判恢復核協議。

伊朗 以色列 美國

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