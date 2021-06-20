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古巴國產疫苗晚期臨床試驗 初步顯示效力佳

中央社／哈瓦那19日電
古巴民眾準備接種古巴生產的Abdala新冠疫苗。（Getty Images）
古巴民眾準備接種古巴生產的Abdala新冠疫苗。（Getty Images）

古巴生物製藥公司BioCubaFarma今天援引晚期階段臨床試驗初步結果指出，國產2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗「主權2號」（Soberana 2）效力佳，3劑打完兩劑效力就有62%。

古巴生技部門目前有5支候選疫苗正在臨床試驗，其中「主權2號」與Abdala已進入晚期試驗階段。

研發「主權2號」的國營研究中心芬勒疫苗研究所（Finlay Vaccine Institute）所長維雷斯（Vicente Verez）表示：「幾週內我們就會有3劑疫苗的效力結果，我們預期會非常優秀。」

傳染力更強的COVID-19變種病毒來襲之後，古巴正面臨疫情爆發以來最嚴峻的疫情，單日確診創下新高。但共產古巴選擇不進口外國疫苗，而是仰賴國產，專家認為這個賭注有其風險，但若成功，古巴就可能打亮科學名號，透過出口來賺進亟需的強勢貨幣，也能強化全球的疫苗行動。

從阿根廷、牙買加，到墨西哥與委內瑞拉，多個國家對購買古巴疫苗表達興趣，伊朗今年稍早也開始生產「主權2號」疫苗，作為晚期臨床試驗的一環。古巴當局也已開始大量施打這種實驗性疫苗，作為阻止病毒擴散的「預防研究」一環。

「預防研究」行動開始之後，古巴首都哈瓦那單日確診數已經減半，儘管這也可能是拜封城措施更趨嚴格所賜。

疫苗 古巴 疫情

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