泰國大學試驗混打科興AZ疫苗 盼加速接種

泰國疫苗接種站為民眾施打科興疫苗。(美聯社)

泰國 朱拉隆功大學將研究混合施打中國 科興疫苗 和英國阿斯特捷利康疫苗的安全性和有效性，如果證實可行，預期可加快泰國施打疫苗的速度。

曼谷郵報（Bangkok Post）和泰國公共電視台（Thai PBS）報導，朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）醫學院臨床病毒學研究中心主任永（Yong Poovorawan）昨天在臉書（Facebook）發文公布這項訊息。

永表示，這項試驗目的在研究混合施打新冠病毒（COVID-19）疫苗的安全性和有效性，他的團隊試驗的是中國科興疫苗（Sinovac）和英國阿斯特捷利康疫苗（AstraZeneca），他們將會讓民眾第一劑接種科興、第二劑接種AZ，或第一劑接種AZ、第二劑接種科興，並觀察兩組人的反應。

他的團隊徵求90名住在曼谷及周邊各府、18到59歲的受試者，但來了700名民眾應徵，他感謝所有願意參與試驗的民眾。

永表示，如果民眾對第一劑疫苗有很強烈的過敏反應，第二劑換成其他疫苗應該是可行的。

他說，如果混合施打疫苗證明可行，未來可以加速疫苗施打的速度，例如醫院就不必特地保留同款疫苗以確保民眾第二劑接種之用，所有醫院現有的疫苗都可作為民眾接種的第一劑。

此外，公共衛生部疾病管制署17日公布泰國民眾接種疫苗後住院的人數及比例，截至17日為止，泰國已施打321萬劑科興疫苗，194萬劑AZ疫苗。

在接種科興疫苗的民眾中，有993人因為嚴重副作用而住院，比例為10萬劑中有20劑的機率；在接種AZ疫苗的民眾中，有472人因為副作用住院，比例為10萬劑中有24劑的機率。

截至17日為止，共有68人接種疫苗後死亡，泰國官方已排除其中13人的死亡和疫苗有關。