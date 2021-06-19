伊朗大選保守派勝出 分析：向俄中靠攏繼續反美

伊朗總統大選由最高領袖哈米尼和伊朗革命衛隊信賴的萊希當選。圖為他18日前往投票所投票後向媒體揮手致意。（美聯社）

伊朗 總統大選一如預期由最高領袖哈米尼和伊朗革命衛隊信賴的萊希（Ebrahim Raisi）當選，新政府施政料將遭遇較小阻礙。但分析認為，哈米尼的「反美」意識形態基調會使德黑蘭繼續往俄羅斯和中國 靠攏。

普林斯頓大學中東安全與核政策專家、曾任伊朗核談判代表團發言人的穆薩維安（Seyed Hossein Mousavian）在獨立新聞媒體「中東之眼」（Middle East Eye）撰文表示，總統羅哈尼（Hassan Rouhani）代表的溫和改革派採取對西方「建設性交往」作法，促成堪稱最全面性禁止核擴散條約的核子協議。

但是美國 前總統川普不明智地退出核協議並且恢復對伊朗經濟制裁，導致羅哈尼的作法遭到嚴重質疑。大多數伊朗民眾現在認為與西方對話，尤其是跟美國對話，注定會失敗收場。

當前最緊迫問題包括伊朗與波斯灣阿拉伯國家關係接下來將如何發展、核協議的命運、伊朗新總統的區域政策將如何改變等。

核協議的未來

最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）和伊朗革命衛隊（IRGC）信賴的「原教旨主義者」當選總統，新政府在外交和內政上可能比較不會遭遇國內反對派掣肘，這包括在核協議、伊朗對鄰國和西方等議題上。

在對外關係方面，核協議和區域議題仍然會是新政府最大挑戰。由於萊希與權力核心理念相同，他將有較大決策自主權，組成不會讓哈米尼感覺受到「威脅」的一致性政府。

因此，新總統在原教旨主義掛帥的國會、司法體系、IRGC和其他重要機構中面臨的挑戰也會比較小。萊希最近在總統大選辯論中曾表示，他會致力維護核協議。不過他也強調，有別於羅哈尼政府，必須打造出「強有力」政府，才能有效落實核協議。

區域安全

如果伊朗和沙烏地阿拉伯目前進行的談判開花結果，波斯灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）可能會跟更多區域國家進行談判，假設美國不阻撓，那麼打造波斯灣國家集體安全體系就有機會成功。

倘若在奧地利維也納進行的核談判成功，讓核協議得以徹底恢復，伊朗將可獲取本來該有的經濟利益，那麼將給德黑蘭新政府巨大誘因去解決其他爭議。

哈米尼的政治理念

不過，美國田納西大學查塔努加分校（University of Tennessee at Chattanooga）政治學系助理教授戈爾卡（Saeid Golkar）在半島電視台（Al Jazeera）網站撰文稱，在外交政策上，伊朗新的「伊斯蘭主義政府」將致力實踐諸如提升區域影響力、透過支持好戰團體向其他國家輸出伊斯蘭革命等共和國長期目標。

如果新政府一如預期地納入許多IRGC和強硬派民兵組織巴斯杰（Basij）成員，則伊朗外交部和IRGC的合作將可增強，會使伊朗得以更有效率地施展外交政策理念。

與此同時，反美將是獲哈米尼支持的伊斯蘭主義政府一項決定性特點。反美是伊朗政權和最高領袖意識形態的核心，因此哈米尼支持的新政府很可能會繼續跟華府及其盟友進行對抗、向俄羅斯和中國靠攏，並且與非洲和南美國家建立更良好關係。

82歲的哈米尼會期盼自己的理念和當前制度能夠長存，不只是1979年革命的精神能夠延續，他更希望伊朗最終得以成為一個伊斯蘭強國並且引領穆斯林世界。時間將證明哈米尼的長期政治理念能否在他自己監督下，靠伊斯蘭主義政府來落實。當前形勢對於他推進下一階段革命計畫非常有利。