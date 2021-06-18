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天價賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及

天價賠償談不攏 長賜輪和數億美元貨物續卡埃及

中央社／開羅18日綜合報導
由於與埃及當局的賠償金談不攏，長賜輪、船員和貨物至今仍卡在埃及。（ 歐新社）
由於與埃及當局的賠償金談不攏，長賜輪、船員和貨物至今仍卡在埃及。（ 歐新社）

長榮海運巨型貨櫃輪長賜輪3月在埃及蘇伊士運河擱淺將近一周波及全球航運，儘管已移離河道，但由於與埃及當局的賠償金談不攏，長賜輪、船員和貨物至今仍卡在埃及。

美國有線電視新聞網商業頻道（CNN Business）報導，長賜輪（Ever Given）載有價值數億美元的貨物，其中包括宜家家居（IKEA）和聯想等企業的產品。

根據美國刊物「外交政策」（Foreign Policy），由於法律訴訟還沒完全結束，長賜輪船員仍滯留船上。埃及當局尚未判定責任歸屬，在做出判定前，貨櫃輪和船員都不能離開大苦湖（Great Bitter Lake）。

蘇伊士運河管理局（Suez Canal Authority）要求日本船東正榮汽船株式會社賠償9.16億美元，彌補因運河堵塞造成的損失後，埃及法院諭令扣押長賜輪和船上1萬8300個貨櫃。

貨物卡在長賜輪的數家企業告訴CNN，在法律訴訟持續進行期間，他們完全不清楚貨物的狀況，且不能參與相關談判。就算達成協議，企業或他們的保險公司可能都要支付一部分和解金。

這些企業可能都要根據海事法原則，被迫分擔「共同海損」，依比例分攤損失。

正榮汽船不願對這則報導置評。蘇伊士運河管理局沒有立即回應多個置評要求。

蘇伊士運河 美國 長榮

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