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緬甸軍方「放火燒村」鎮壓 村民：2老人活活燒死

編譯張君堯／即時報導
緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少2名老人活活燒死。英國駐緬甸大使館也在社群媒體發布這項消息。(Getty Images)
緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少2名老人活活燒死。英國駐緬甸大使館也在社群媒體發布這項消息。(Getty Images)

緬甸中部一座村落多名村民表示，軍方和示威民眾爆發衝突後朝村莊縱火，導致至少2名老人活活燒死。英國駐緬甸大使館也在社群媒體發布這項消息。

《美聯社》報導，緬甸軍方在2月發動政變，推翻了翁山蘇姬的民選政府後，當地非暴力的公民不服從運動興起，軍政府以致命的武力鎮壓示威抗議活動，但抵抗運動並未平息。

社群平台周三流傳出中部馬圭省（Magway）村莊「Kinma」被燒毀的圖像和影片，該村莊大部分地區被火夷為平地，到處是家畜焦黑的屍體。當地村民透露，村內237棟房屋被燒到只剩下10棟，並表示當士兵在16日中午前不久開槍進入村莊時，大多數居民已經逃離。

影片來源：YouTube Radio Free Asia

村民指出，他相信軍隊正在尋找一支為抵禦軍政府軍隊和警察而建立的村莊防禦部隊成員。村防部隊提前通知軍方要來了，所以軍方下午開始搜查時，村里只剩下4、5個人，不料當軍方一無所獲後，便開始縱火焚燒房屋，村民表示「我們村附近有一些森林。我們大多數人都逃進了森林」。

村民指出有3人傷亡，一名協助村民疏散的32歲志工表示，2名死者是在大火中逃離不及的長者，他說有些村民返回村落時，發現他們的屍體。

然而國營的緬甸廣播電視台（MRTV）報導，整起事件是「恐怖分子」所為，有些媒體報導是「刻意抹黑軍方」。英國駐緬甸大使館引述大使楚格（Dan Chugg）也在發推稱「報導說，軍政府已燒毀馬圭省一整座村落、殺害年長村民，再度顯現軍政府持續犯下可怕的罪行，完全沒有顧念緬甸人民」。

社群平台周三流傳出中部馬圭省村莊「Kinma」被燒毀的圖像和影片，該村莊大部分地...
社群平台周三流傳出中部馬圭省村莊「Kinma」被燒毀的圖像和影片，該村莊大部分地區被火夷為平地，到處是家畜焦黑的屍體。(Getty Images)

緬甸 社群媒體 大使館

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