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印尼確診死亡數激增 WHO呼籲大規模管制

中央社雅加達17日專電
圖為印尼Bekasi，工人們抬著新冠肺炎死者的棺木準備埋葬。美聯社
圖為印尼Bekasi，工人們抬著新冠肺炎死者的棺木準備埋葬。美聯社

印尼疫情愈趨嚴峻，全國今天新增逾1.2萬例確診；其中雅加達新增4144例，創疫情以來次高紀錄。世界衛生組織近日指出，印尼病床不足令人憂心，呼籲實施大規模社交限制。

印尼今天死亡人數新增277人，是4月5日後的新高，累計5萬3753人不治。

印尼新增1萬2624例確診，逼近1月30日的最高峰（1萬4518例確診）。全國累計確診195萬276人，12萬5303人仍在治療或隔離，177萬1220人康復。

印尼防疫小組專家團主席威古（Wiku Adisasmito）說，這週疫情變化超乎預期，確診數增加38.3%，死亡數增加4.9%；過去治癒率通常隨確診率上升，現在治癒率也下降。疫情自2月下旬趨緩，民眾對防疫鬆懈，開齋節期間未能落實防疫原則。

印尼的疫情以爪哇島最為嚴峻，印尼論壇新聞（Tribunnews）報導，這一週來，雅加達新增7123例確診，中爪哇新增4426例，西爪哇新增2050例。雅加達今天單日更新增4144人確診，僅次於2月7日單日確診4213例的紀錄。

雅加達有2萬2338人在治療或隔離，84%的病床已滿，雅加達衛生局長維雅斯圖提（Widyastuti）坦承情況棘手，指變種病毒傳播快速造成疫情惡化，雅加達已出現Alpha變種病毒株（最早在英國發現）、Beta變種病毒株（最早在南非發現）和Delta變種病毒株（最早在印度發現）。

世界衛生組織（WHO）在最新報告指出，印尼的病床空床率急速下降的問題令人憂心，也說明印尼必須採取大規模的社交限制措施，以遏制疫情。

印尼 疫情 變種病毒

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